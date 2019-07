Mark Cavendish dopo l’esclusione dal Tour: “Sono distrutto, sentivo di essere in condizione"

Mark Cavendish rompe il silenzio dopo la decisione della Dimension Data di escluderlo dal Tour de France 2019. Il corridore britannico, campione del mondo nel 2011, mancherà alla Grande Boucle per la prima volta dal 2007 e non potrà proseguire il proprio inseguimento al record di vittorie di Eddy Merckx (34), dato che almeno sino alla prossima edizione rimarrà fermo a 30 successi. Lo sfogo è arrivato a mezzo social e il 34enne inglese si è detto distrutto dalla notizia affermando di sentirsi pronto per affrontare le tre settimane sulle strade francesi nonostante un avvio di stagione non particolarmente brillante dopo essere finalmente guarito dalla mononucleosi che lo aveva messo in difficoltà negli ultimi tempi. Le parole del britannico non lasciano dubbi sulla frattura con la propria squadra dopo l’esclusione:

" Sono distrutto dalla decisione che sancisce che non correrò il Tour quest’anno. Come ho fatto per tutta la mia carriera, ho puntato un momento preciso in cui essere al top della forma. E questo praticamente sempre mi ha visto raggiungere gli obiettivi, oppure andarci davvero vicino. In particolare in quella corsa così bella e speciale che è il Tour, in cui quelle trenta vittorie hanno definito la mia carriera. "

Nessun preavviso sembra essere arrivato da parte della Dimension Data dopo il lungo periodo di preparazione a cui Cavendish si è sottoposto per arrivare nella condizione migliore all’appuntamento: “Dopo una lunga e difficile lotta per cercare di tornare alle corse per tutta la scorsa stagione con il virus e seguendo uno specifico programma di allenamento per essere al meglio nel mese di luglio, sentivo di essere nella giusta condizione“. L’augurio ai compagni di squadra dimostra ancora una volta la classe del corridore britannico che non si sofferma in polemiche, ma esprime soltanto la propria delusione: “Anche se non sarò al Tour, come sempre sosterrò i miei compagni di squadra con tutta la forza che ho, augurando loro salute e successi sulle strade di Francia. Grazie a tutti per il vostro sostegno“.

