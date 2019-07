Momento no per Vincenzo Nibali: problemi intestinali per il siciliano, rischia il ritiro

Vincenzo Nibali rischia il ritiro? Il siciliano ha perso ulteriore terreno nell’ultima tappa di Bagnères-de-Bigorre, finendo a 18’58’’ dal vincitore Simon Yates. Questa volta il corridore della Bahrain Merida non si è lasciato sfilare per finire fuori classifica e provare il successo di tappa, ma per un problema fisico che lo sta debilitando nelle ultime tappe.

Non ho le gambe, c’è poco da dire”. Così aveva detto Nibali dopo la tappa di Toulouse, ma nella notte il siciliano ha avuto un problema intestinale che l’ha ulteriormente indebolito. Non è un caso, infatti, che Nibali si sia staccato dal gruppo maglia gialla già ai piedi dell’Hourquette d'Ancizan, ultima asperità di giornata, nonostante il plotone sia andato a velocità contenuta.

Davvero un Tour da dimenticare per il corridore azzurro che era venuto in Francia per provare a vincere delle tappe e conquistare la maglia a pois. Per adesso, però, è ancora fermo a 0 nella classifica scalatori (anche se le vere montagne devono ancora cominciare) e non vince una tappa di un Grande Giro dalla 3a tappa della Vuelta 2017 (quella con arrivo a Andorra la Vella). Nel caso non dovessero migliorare le sue condizioni, Nibali rischia davvero di dover abbandonare?