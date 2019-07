Nibali, Bardet, Pinot, Bernal: chi attacca? Le 3 domande alla 6a tappa del Tour de France

1. Primo arriva in salita: chi ci prova a La Planche des Belles Filles?

7 GPM sul percorso e prima tappa con arrivo in salita. Chi ha le gambe dovrà partire e cercare di guadagnare subito terreno. Ma chi sarà il primo dei big a rompere gli indugi?

" Il percorso è un po' diverso dal solito e quel km in più di salita fa paura un po' a tutti, anche perché la miciola (come direbbe Riccardo Magrini) è dietro l'angolo, considerando che siamo nella prima settimana del Tour. Sarebbe bello rivedere Fabio Aru scattare, e ci aspettiamo un segnale importante dal Team Ineos anche per capire chi è il capitano tra Bernal e Geraint Thomas. Se proprio dobbiamo fare dei nomi, diciamo quelli dei francesi: Barguil, Pinot e soprattutto Bardet che ha già secondi da recuperare "

Video - Magrini: "Bernal? È un favorito, ma è nel Team Ineos del favorito numero 1 Geraint Thomas" 00:57

2. Vincenzo Nibali farà classifica generale o tenterà l'assalto alla maglia a pois?

È arrivato il momento della verità. Vincenzo Nibali si è comportato molto bene in questa prima fase di Tour de France, ma a La Planches des Belles Filles lotterà per conquistare la tappa e punti per la maglia a pois o si guarderà attorno per ragionare in ottica classifica generale?

" Difficile saperlo. Nibali ci proverà e dipenderà tutto da come staranno le sue gambe in corso d'opera. Tra l'altro la salita - versione 2019 - è un po' diversa da quella del 2014 che lo vide trionfante, pronto a conquistare la maglia gialla. C'è un km in più di salita nel finale che cambia ogni tipo di scenario. Se ne avrà le possibilità, Nibali cercherà sicuramente il successo di tappa. Poi ci sarà tempo per ragionare sulla classifica "

Video - Vincenzo Nibali: "Planche des Belles Filles? Prima vera salita, lì capiremo chi ha la corsa in mano" 01:33

3. Dopo la vittoria di Colmar, Peter Sagan ha già vinto la maglia verde?

La contemporanea vittoria di Sagan e la 'caduta' dei velocisti puri, ha fatto sì che lo slovacco segnasse un solco nella classifica a punti: Sagan conta ora un +47 su Matthews e un +52 su Elia Viviani. Il corridore della Bora Hansgrohe ha già vinto la sua 7a maglia verde in carriera?

" Dal non vincere più una tappa a già possessore della classifica a punti. Lo slovacco ha provato la 'fuga', ma c'è ancora tanto terreno per definire chi conquisterà questa maglia verde. Certo, Sagan è a buon punto ed era già il favorito numero 1 nonostante la presenza ingombrante di Groenewegen. Poi Sagan ha dalla sua la voglia di segnare un nuovo record: con un altro successo, supererebbe Erik Zabel in testa al palmarès della classifica a punti "

La classifica a punti dopo 5 tappe

Corridore Punteggio 1. Peter SAGAN (Bora Hansgrohe) 144 punti 2. Michael MATTHEWS (Team Sunweb) 97 punti 3. Elia VIVIANI (Deceuninck-Quick Step) 92 punti 4. Sonny COLBRELLI (Bahrain Merida) 88 punti 5. Matteo TRENTIN (Mitchelton Scott) 75 punti

Video - Hulk is back: rivivi la volata vincente di Peter Sagan, Trentin 3° e Colbrelli 4° 01:15