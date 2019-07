Nibali e Aru ci proveranno ancora? Quintana è finito? Le 3 domande alla tappa

Arrivo in salita e la classifica ha avuto un nuovo scossone. Vince Pinot, ma Alaphilippe è stoico e resta in maglia gialla. Il grande sconfitto di giornata è Geraint Thomas che su tutto il Tourmalet resta in penultima posizione prima del calo nel finale. Addio ai sogni di doppietta per il gallese? E se Thomas è andato male, cosa si può dire su Quintana?

1) Geraint Thomas si è risparmiato per la 3a settimana?

" Assolutamente no. Se la sconfitta nella crono di Pau poteva farci pensare che il gallese non fosse andata a tutta in vista del Tourmalet, la prestazione di ieri ci consegna un Thomas non al meglio della forma. Questo non vuol dire che non sarà pimpante settimana prossima. Anzi, è probabile che sia lui che Bernal abbiano fatto una preparazione tale per avere il picco sulle Alpi. Quel che è certo è che sul Tourmalet, Geraint Thomas ha preso una bella botta: 46'' persi da Pinot, 36'' da Alaphilippe. Il Tour resta comunque apertissimo "

Video - "Tour 360", tappa 14: Thibaut Pinot sul Tourmalet, Julian Alaphilippe sulla Luna e Geraint Thomas? 10:27

2) Nibali e Aru ci proveranno sulle Alpi?

" Pensiamo a finire bene i Pirenei. Aver visto l'azione di Nibali fa ben sperare per la terza settimana, con il siciliano che vuole lasciare comunque un segno. Aru non sappiamo. Il suo vero obiettivo è quello di completare il Tour e tornare a Parigi come fatto nel 2017. Dovesse arrivare tra i primi 20, sarebbe davvero una vittoria per il sardo "

Video - Nibali scatta a 109 km dall'arrivo nella tappa del Tourmalet, Sagan alla sua ruota 00:45

Video - Nibali: "Sono contento per la reazione. Vedremo nelle prossime tappe" 01:06

3) Quintana è finito?

" Mai dare giudizi definitivi nel ciclismo, ma la parabola di Quintana è ormai in caduta libera, almeno come corridore che punta a vincere un Grande Giro. Non ha più quella esplosività che lo caratterizzava all'inizio della sua carriera e ora, con qualche anno in più, non ha più quella brillantezza nel recuperare di tappa in tappa. A questo unisci una preparazione sempre discutibile (comunque vada tra maggio e giugno torna sempre in Colombia per stare in famiglia) e al non acuto senso tattico che contraddistingue lui e la Movistar, il gioco è fatto. È dal Giro d'Italia 2017 che Quintana non punta alla vittoria di un Grande Giro e in quel caso arrivò 2°. Da allora il buio più totale. Magari nella terza settimana ribalta la corsa, ma non ci crediamo più. Glielo auguriamo, comunque, per vedere una corsa più animata e interessante "

Video - Landa: "Come Movistar pensavamo di fare la tappa, ma Quintana ha passato una brutta giornata" 01:29