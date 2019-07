1) Vincenzo Nibali è già fuori classifica?

Dopo aver perso 51'' da Geraint Thomas, Vincenzo Nibali è sceso di molte posizioni in classifica generale. È da considerarsi conclusa la lotta al piazzamento in GC per il siciliano? Ora punterà sulle vittorie di tappa o sulla maglia a pois?

" In un Giro di 3 settimane, mai dire mai. Certo che Nibali ha già perso tanto tempo rispetto a Geraint Thomas e rispetto a tutti gli altri big. Anche la corsa per la maglia a pois è serratissima, mentre l'obiettivo delle vittorie di tappa (più di una) resta fattibilissimo per uno dalle qualità del corridore della Bahrain Merida che vuole tornare a vincere una frazione in un Grande Giro che manca ormai dalla 3a tappa della Vuelta 2017: la Prades Conflent Canigó-Andorra la Vella "

Le dichiarazioni di Nibali

" Volevo capire come era la mia condizione dopo il Giro, ero l’unico ad avere fatto il Giro e ad essere qui. C’era Landa che ha fatto un bell’attacco, vediamo dai. Sostanzialmente ho avuto buone risposte, ho pagato solo nell’ultimo pezzo, ma non sono soddisfatto al 100%. [Vincenzo Nibali alla Gazzetta dello Sport] "

Video - Quando Nibali conquistò la maglia gialla al Tour 2014: la sua vittoria a La Plance des Belles Filles 02:11

2) Thibaut Pinot è il vero rivale di Geraint Thomas per la maglia gialla?

A conti fatti, Geraint Thomas è stato il migliore dei big al termine della salita di La Planche des Billes Filles. Alle sue spalle per 2'' Thibaut Pinot che ha mostrato comunque una buona condizione. Poi via via tutti gli altri. Il vero anti-Thomas è quindi il corridore francese della FDJ?

" Troppo presto per valutare e giudicare Thibaut Pinot che ci ha più volte deluso. Certo, questa prima settimana di Tour ci ha fatto vedere un francese motivato e in buone condizioni, contrariamente a quanto fatto dal connazionale Romain Bardet, uno dei più in difficoltà. Occhio però ai Movistar: Landa e Quintana possono inventarsi qualcosa e il team spagnolo ha fatto vedere proprio in questa tappa di avere diversi uomini di peso da potersi giocare nelle salite "

Video - L'arrivo dei big con Thomas e Pinot i migliori: a 51'' Nibali, crolla Bardet 00:44

Video - Contador: "Bravo Ciccone. Sorprese? Che il Team Ineos non abbia preso le redini della corsa" 01:23

3) Quanto potrà durare la maglia gialla di Giulio Ciccone?

Si esulta per la maglia gialla conquistata da Giulio Ciccone, il 30° italiano a farlo nella storia del Tour de France. Per quanti altri giorni ci ritroveremo l'abruzzese in testa alla classifica?

" La prossima tappa, quella con arrivo a Chalon-sur-Saône, non dovrebbe essere un problema per Ciccone, considerando che sarà una frazione adatta alle ruote veloci. Più difficile il discorso per la tappa n° 9, quella da Mâcon a Saint-Étienne. 200 km con 7 GPM, altra tappa affine ai cacciatori di successi che in quel frangente potranno tentare il doppio colpo vittoria+maglia gialla. Dipenderà anche da quante energie vorrà spendere la Trek Segafredo che già deve fare la corsa per Richie Porte "

Video - Giulio Ciccone commosso indossa la maglia gialla: che emozioni per il ciclista italiano 00:58