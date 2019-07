Nibali resiste e non segue Dennis: "Rohan avrà i suoi motivi, ma ritirarsi dal Tour non è bello"

Poco prima di prendere il via della cronometro della tredicesima tappa del Tour de France 2019, con partenza e arrivo nei pressi di Pau, Vincenzo Nibali ha commentato sia quanto è avvenuto relativamente al ritiro tanto discusso del compagno di squadra Rohan Dennis e sia le sue difficoltà nelle stage affrontate fino ad ora. Lo Squalo, infatti, sta facendo i conti con una condizione precaria, che non gli consente di essere competitivo e all’altezza dei suoi rivali più qualificati.

"Quando Dennis si è ritirato, quasi quasi ho pensato di andargli dietro…(sorride)”, le prime parole dello Squalo, intervistato da Rai Sport, che usa anche un po’ di ironia per la vicenda dell’australiano, accusato da alcuni degli addetti ai lavori di poca professionalità.

" Rohan avrà avuto i suoi motivi, ma ritirarsi dal Tour non è una cosa bella. Io sto male, non ho la condizione migliore. Bisogna soffrire e saper accettare anche i momenti così, per poi tornare più forti "

"Non ho avuto buone giornate, spero di averne di migliori. Magari più avanti troverò una giornata giusta per me“, le parole incisive del campione siciliano che chiarisce il suo punto di vista sull’agire del team-mate e nello stesso quali siano le criticità del suo momento alla Grande Boucle, affrontate però con estrema determinazione. In buona sostanza, Nibali non vuole gettare la spugna.