Nibali va in fuga? Pinot prova la rimonta? Le 3 domande alla 12a tappa del Tour

Non sarà la giornata dei verdetti, ma ci si aspetta molto nella prima tappa di montagna della seconda settimana. Dopo il Montoulieu-Saint Bernard (un 4a categoria agevole), avremo due GPM di 1a categoria: il Col de Peyresourde (6,9% di media) e l'Hourquette d'Ancizan (7,7% di media) che si faranno sentire sulle gambe. Lo scollinamento, però, è a 31,5 km dal traguardo con un lunghissimo tratto in discesa che accompagnerà i corridori fino all'arrivo di Bagnères-de-Bigorre. A ben vedere, potrebbe essere una ghiotta occasione per Vincenzo Nibali. E i big cosa faranno? Tenteranno d mettere già in difficoltà Geraint Thomas?

Video - La ricognizione di Flecha: Hourquette d'Ancizan non lascia respiro prima della discesa finale 03:05

1. È arrivato il momento di Vincenzo Nibali?

" Il siciliano ha perso qualcosa anche nella tappa di Toulouse, anche se il corridore della Bahrain Merida si trovava nei paraggi, nel momento della caduta del duo Terpstra-Ciccone. Nibali è finito ora al 31° posto a 16'40'' e ha quindi un margine da non poter essere più considerato pericoloso per la classifica generale. Ecco che gli si presenta una ghiotta occasione per andare in fuga. Due GPM di 1a categoria nel finale, più la discesa verso Bagnères-de-Bigorre. È un percorso per Vincenzo Nibali. Noi lo aspettiamo "

Video - La caduta di Giulio Ciccone e Terpstra: l'abruzzese perde 12 minuti e arriva 169° 01:20

Video - Che paura in volata: Niccolò Bonifazio centra in pieno un cellulare di una tifosa con il casco 00:11

2. Pinot ha promesso battaglia: sarà già su queste salite?

" Il francese è sprofondato 10° in classifica a 2'33'' dopo la tappa dei ventagli, a più di un minuto da Geraint Thomas. Considerando le doti a crono del gallese, Pinot dovrà inventarsi qualcosa già in questa tappa di salita. Sarà dura fare la differenza, ma la FDJ deve provare sin da subito a mettere in difficoltà il Team Ineos per non portarselo dietro, in carrozza, fino a Parigi. Pinot ha promesso battaglia e questa tappa potrebbe già essere decisiva per capire se la rimonta sia possibile "

Video - La scienza applicata al ciclismo: come correre controvento e far partire il ventaglio 01:54

3. Come si comporterà la Movistar? Quintana vuole anticipare tutti prima della crono?

" Anche Quintana deve recuperare secondi su Geraint Thomas e con la crono di Pau alle porte serve inventarsi qualcosa. La Movistar è sempre immobile in queste situazioni, ma il duo Landa-Quintana deve agire già adesso con la consapevolezza che potrà arrivare anche più di un minuto di ritardo dalla crono. Con la supervisione di Valverde, quindi, la Movistar può già tentare un attacco nelle ultime due salite, quanto meno per mettere in difficoltà il Team Ineos. Vale il discorso fatto per Pinot: se nessuno ci prova, l'Ineos arriva tranquilla tranquilla a Parigi. Per Quintana non sarebbe una prima volta, tra l'altro, di un attacco in salita per poi andarsene in discesa: era già successo al Giro 2014 nella tappa dello Stelvio "