Niente titolo nazionale per Peter Sagan: sarà al Tour con la maglia ufficiale del team

Niente titolo nazionale per Peter Sagan, anche se a vincere in quel di Trnava è stato il fratello, e compagno di squadra, Juraj Sagan. Quella della Bora Hansgrohe, in realtà, è stata una strategia ben definita, visto che sul podio si è piazzato anche Erik Baska, 2° a 1’31’’ dal vincitore.

L’esito dei campionati nazionali slovacchi, però, ci restituiscono un dato statistico interessante: dopo 8 anni Peter Sagan sarà al via del Tour de France con la maglia ufficiale del proprio team, cosa mai capitata al corridore slovacco che ha cominciato a gareggiare al Tour nel 2012. Da allora ha sempre indossato un’altra maglia al Grand Départ, o quella di campione nazionale, o quella di campione del Mondo...

Anno Maglia indossata al Tour 2012 Campione slovacco 2013 Campione slovacco 2014 Campione slovacco 2015 Campione slovacco 2016 Campione del mondo 2017 Campione del mondo 2018 Campione del mondo