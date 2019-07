Operato Wout Van Aert, per lui 2 mesi di riabilitazione

Una bruttissima caduta, in un momento critico: Wout Van Aert ieri ha centrato una transenna durante la cronometro individuale di Pau, nella tredicesima tappa del Tour de France 2019. Il campione belga della specialità stava procedendo spedito, andando a caccia di un gran tempo, non ha individuato al meglio la curva ed è andato a sbattere contro la protezione in ferro con la gamba destra.

Subito si è capito che la sua Grande Boucle sarebbe finita in quel momento. Bruttissimo infortunio, il fenomeno della Jumbo Visma è stato costretto a salire in ambulanza. La compagine olandese da subito ha annunciato la presenza di un profondo taglio al ginocchio. Per lui obbligatorio l’intervento: “Aveva una ferita aperta molto profonda, che aveva anche intaccato il tessuto muscolare – il commento a Sporza il medico della squadra – L’intervento è durato un’ora e ora si sta svegliando. Wout dovrà dunque ora restare alcuni giorni in ospedale, ma non sappiamo ancora quando potrà uscire. I dottori sono ottimisti, tuttavia non posso al momento fare previsioni riguardo i tempi di recupero”.

Come riportato da Spaziociclismo, il direttore sportivo della Jumbo Visma Nico Verhoeven, intervistato da WielerFlits, ha dichiarato che ci sarà bisogno di un percorso di riabilitazione di circa due mesi.

