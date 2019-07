Patrick Bevin abbandona il Tour: è il primo ritiro di questa Grande Boucle

Primo abbandono al Tour de France 2019. È Patrick Bevin, corridore della CCC, a lasciare la corsa quando la Grande Boucle si appresta a vivere la sesta tappa. Lo ha annunciato la stessa squadra polacca con un comunicato.

Il 28enne neozelandese, protagonista di una brutta caduta nella quarta tappa (martedì), era comunque stato in grado di gareggiare il giorno successivo. Poi il dolore si è fatto insopportabile e gli esami hanno evidenziato la frattura della settima e dell'ottava costola, portando all'inevitabile ritiro. Per Bevin in arrivo due settimane di riposo assoluto, prima di riprendere ad allenarsi.