Per la caduta di Landa accusato Bardet, ma Barguil si prende la responsabilità

E’ stata la decima tappa dei colpi di scena quella che del Tour de France 2019, che portava il plotone ad Albi. Nel tratto finale dei 217,5 km in programma sono rimasti attardati molti dei big di classifica, come Fuglsang, Pinot, Uran, Porte per via di alcuni ventagli. La vittoria è andata a Wout Van Aert. Il tre volte campione del mondo di ciclocross ha battuto i favoriti nella volata ristretta, beffando al fotofinish Elia Viviani.

Tuttavia un altro episodio che merita attenzione c’è ed è riferito allo spagnolo Mikel Landa. Il corridore della Movistar, infatti, è finito a terra a 19.3 km dall’arrivo, perdendo ulteriormente tempo nei confronti dei battistrada e giungendo al traguarda con 2’10” di ritardo. Secondo molti degli osservatori il responsabile dell’episodio sarebbe stato il francese Romain Bardet (AG2R La Mondiale), il quale però si è detto completamente estraneo all’episodio, sostenendo che fosse un altro il ciclista responsabile dell’accaduto.

" Mi spiace molto per ciò che è accaduto a Mikel Landa, però per favore riguardate le immagini: NON SONO IO il corridore che l'ha spinto "

Questo anche perché le rimostranze della Movistar non erano state del tutto “accondiscendenti” nei confronti del transalpino. Pertanto l’altro francese Warren Barguil (Team Arkea-Samsic) ha ammesso le proprie colpe, affermando però che non ci fosse alcuna volontarietà di buttare a terra Landa. Al momento, da parte della giuria, non ci sono stati provvedimenti rispetto a questo incidente e quindi tutto dovrebbe rientrare nei ranghi.

" Sono triste per la caduta di Mikel Landa. Sbilanciato toccando la ruota di Julian (Alaphilippe ndr), ho toccato Mikel che stava arrivando alla mia sinistra. E' stato tutto molto veloce, non è stato volontario. Io ho evitato miracolosamente la caduta, ma non è stato così per Mikel. Spero che stia bene. "