Cinque tappe a cavallo tra le due pause, 706 chilometri tra Albi e Foix Prat d’Albis con l’inflessibile giudizio dei Pirenei a delineare i ruoli dei protagonisti del Tour 106. La corsa si prende la sua seconda e ultima pausa e ci porta a una riflessione su quel che abbiamo visto nell’ultima settimana. Alaphilippe, strepitoso, è ancora in giallo nonostante qualche segno di cedimento, mentre nessuno sta meglio di Pinot. La Ineos non è uno squadrone, la Movistar è lontana dal podio. Nibali cerca la fuga giusta, ma la gamba è quella che è. Aru sgambetta finchè può con i migliori, intravedendo all’orizzonte una top 20 da salvare. Lunga vita, infine, a Simon Yates.

Julian Alaphilippe si congratula con Thibaut Pinot dopo il TourmaletGetty Images

Gli enfant du pays: Alaphilippe, Pinot, Bardet

“Alla prima salita vera, salta per aria”. “A cronometro pagherà dazio”. “Non può resistere a lungo”. Sentenze sparse qua e là, che Julian Alaphilippe ha ridicolizzato spingendosi oltre a vette per lui inesplorate. Il fenomeno della Deceuninck è ancora saldamente in giallo e, nonostante qualche segnale di cedimento nell’ultima tappa, continua a far paura. La cavalcata contro il tempo a Pau ha scioccato tutti, così come il secondo posto sul Tourmalet. E se l’istinto non l’avesse tradito a Foix, chissà, forse avrebbe chiuso appaiato a Geraint Thomas. Di certo non avrebbe potuto tenere la ruota di un irresistibile Thibaut Pinot, miglior attore protagonista della seconda settimana. La voglia di rivalsa dopo essere caduto nella trappola del ventaglio ha giocato la sua parte, lui ci ha messo grinta e una gamba che nessuno ha in questo momento. Bene a cronometro, in trionfo sul Tourmalet, superato solo dal fuggitivo Yates nell’ultima tappa. Senza ritardi imprevisti sarebbe lì, a una manciata di secondi dal connazionale col pizzetto. Di certo non vede l’ora che arrivino le Alpi. Terreno fertile per imprese, dove cercherà di dare un segnale di vita Romain Bardet. Preso a schiaffi fin qui dalla corsa dei suoi sogni, irriconoscibile da far sospettare problemi fisici oltre che evidenti debolezze mentali. Scivolato a quasi mezzora dalla vetta, gli resta in canna un’impresa da lontano. Per provate a offuscare quello che è già il peggior Tour della sua carriera.

Video - Pinot doma il Tourmalet, Alaphilippe guadagna altri 36" su Thomas: rivivi l'infuocato finale 01:26

Squadre e singoli, la classifica prende forma

Nulla di definitivo, naturalmente, ma i Pirenei hanno scolpito una prima bozza delle posizioni della generale. La prima notizia è che la Ineos non è lo squadrone invincibile in grado di strapazzare la corsa negli ultimi 7 anni. Geraint Thomas e Egan Bernal sono in piena corsa (2° e 5° nella bagarre dietro Alaphilippe), anche se in salita non hanno fatto sfracelli e le gerarchie non sono chiare. Gente come Poels e Kwiatkowski, straordinari in passato a scortare i capitani, ha faticato. Uno dei motivi per cui la corsa rimane molto aperta. Chi esce dalla seconda settimana col volto corrucciato è la Movistar. Perché Nairo Quintana è saltato e Mikel Landa, pur pimpante negli arrivi in quota, viaggia ancora a 3 minuti dalla lotta per il podio finale. Appena davanti al regista Alejandro Valverde, Al netto di crisi di chi li precede, dovranno inventarsi qualcosa sulle Alpi. Ha sorpreso la solidità della Jumbo-Visma, con Bennett e De Plus fidi scudieri di Steven Kruijswijk, sempre 3° della generale. Come ha incantato Emanuel Buchmann, protagonista sul Tourmalet e a Foix. Chi delude, stazionando nei fondali della top 10, è un terzetto: nell’ordine Jakob Fuglsang, Rigoberto Uran e Richie Porte. Mai davvero protagonisti, mai davvero in corsa. Si accontenteranno di quel che si sono costruiti?

Geraint Thomas e Egan Bernal Getty Images

La top 10

1. Julian ALAPHILIPPE (FRA) Deceuninck-Quick Step 61h00'22'' 2. Geraint THOMAS (GBR) Team INEOS +1'35'' 3. Steven KRUIJSWIJK (NED) Team Jumbo-Visma +1'47'' 4. Thibaut PINOT (FRA) Groupama - FDJ +1'50'' 5. Egan BERNAL (COL) Team INEOS +2'02'' 6. Emanuel BUCHMANN (GER) BORA Hansgrohe +2'14'' 7. Mikel LANDA (ESP) Movistar Team +4'54'' 8. Alejandro VALVERDE (ESP) Movistar Team +5'00'' 9. Jakob FUGLSANG (DEN) Astana Pro Team +5'27'' 10. Rigoberto URAN (COL) EF Education First +5'33''

Italians: l'orgoglio di Nibali e Aru

Aveva chiuso la prima decade lasciandosi sfilare negli arrivi più esigenti, desideroso di uscire di classifica per costruirsi una seconda parte di Tour da protagonista. Vincenzo Nibali ci ha provato, ma senza successo (fin qui). Nella tappa del Tourmalet, lo Squalo ha attaccato a 109 km dal traguardo, a caccia di punti preziosi per la maglia a pois. Nella fuga a 15 che ne è nata, Vincenzo ha provato a fare la differenza anche in discesa, prima di esaurire le energie. Il giorno dopo, stesso copione: Nibali è entrato nella fuga “nobile” di tappa, ma anche stavolta è rimbalzato dopo un avvio promettente. Il giorno di riposo e la tappa per velocisti di Nimes serviranno anche a lui per ricaricare le batterie e riprovarci già da mercoledì. Chi si sta difendendo con buon vigore è Fabio Aru. Che conscio dei suoi limiti attuali sta interpretando la corsa senza strafare, con l’obiettivo della top 20 sempre più nitido all’orizzonte (ora è 17°). Poca roba, direte voi, rispetto a quanto visto in passato. Ottimo risultato, a modesto parere di chi scrive, dopo quanto ha vissuto il sardo nell’ultimo anno e mezzo.

Video - Nibali scatta a 109 km dall'arrivo nella tappa del Tourmalet, Sagan alla sua ruota 00:45

Postilla: velocisti e Simon Yates

Lontani dai giochi di gloria per la maglia gialla, ma meritevoli di una citazione. Nell’unica volata di questo segmento di Tour ha alzato le braccia Caleb Ewan, 165 centimetri di potenza sprigionati sul traguardo di Tolosa. Primo successo al Tour per lui, iscrittosi al club dei vincenti in tutti i Grandi Giri. E altro segnale di democrazia tra gli uomini-jet, visto che si è trattato del sesto vincitore diverso in altrettante volate. Numeri che non si vedevano da anni. Infine, giù il cappello davanti al folletto di Bury: Simon Yates. Che al Tour arrivava senza ambizioni di classifica, ma per portare a casa una tappa. Obiettivo raggiunto e replicato, tra Bagneres-de-Bigorre e Foix. Chapeau.