Pinot, dal Giro al sogno maglia gialla: l'ultimo trionfo francese al Tour è quello di Hinault

Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Tour de France, con i corridori che stanno ultimando la preparazione in vista della Grande Boucle. Per gli uomini di classifica è tempo di rifinire gli ultimi dettagli, prima di gettarsi a capofitto in un’avventura che regalerà ad alcuni di loro grandi gioie e ad altri inevitabilmente dolori. Attualmente sono molti i pretendenti alla maglia gialla: da Geraint Thomas al compagno di squadra Egan Bernal, passando per Nairo Quintana, Jakob Fuglsang e Thibaut Pinot. Quest’ultimo è da tempo uno degli idoli dei tifosi francesi che sperano possa riportare in patria la vittoria del Tour de France.

Pinot sarà il primo francese a vincere il Tour dopo Hinault?

L’ultimo transalpino a trionfare nella Grande Boucle è stato Bernard Hinault, nel lontanissimo 1985. 34 anni di astinenza dal successo per la Francia che punta tutto su un corridore di grande spessore che ama l’Italia, tanto da tatuarsi sul braccio una frase proprio in italiano (“Solo la vittoria è bella”). Ci riferiamo proprio a Thibaut Pinot. Scalatore puro che da anni si distingue nella corsa rosa dove si è messo spesso in luce non solo per le sue doti tecniche e fisiche, ma anche per la sua caparbietà e il suo carattere.

Dopo anni al Giro, l’obiettivo diventa il Tour

Il 29enne nativo di Mélisey è riuscito a conquistare una fantastica vittoria nella 20esima tappa del Giro d’Italia 2017, la Pordenone-Asiago. Nella stessa edizione della Corsa Rosa ha portato a casa un 4° posto nella classifica generale, alle spalle di Dumoulin, Quintana e Nibali. Viste le caratteristiche tecniche, lo scalatore transalpino ha puntato molte volte al Giro d’Italia, ma non è ancora riuscito a scrivere il suo nome sul trofeo tanto ambito. In questo 2019 ha deciso di concentrarsi unicamente sul Tour de France che propone tanta salita e moltissimi km di dislivello da coprire.

Thomas e Bernal i veri avversari

Il suo nome deve essere inserito d’obbligo nel novero dei favoriti, anche se parte inevitabilmente dalla “seconda fila”, considerando che lo precedono i due capitani del Team Ineos: Geraint Thomas e Egan Bernal. Di certo Thibaut Pinot sarà uno dei grandi protagonisti del prossimo Tour de France. Le due maggiori incognite sono rappresentate dalla condizione con la quale arriverà alla fine delle tre settimane, anche se ormai ha acquisito abbastanza esperienza per gestire al meglio la situazione, e soprattutto come saprà limitare i danni nelle due prove contro il tempo (una delle quali a squadre).