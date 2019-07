Pinot è il favorito per il Tour? Sagan vince un'altra volata? Le 3 domande alla 16a tappa

I Pirenei, come ovvio che sia, hanno ridisegnato la classifica generale. Ne esce benissimo Thibaut Pinot che vince sul Tourmalet e sfiora il colpaccio anche a Prat d'Albis, rimettendosi in carreggiata dopo aver perso tempo - ingenuamente - nella tappa dei ventagli. È lui il vero favorito per la vittoria del Tour? E quanto conteranno le squadre in questa settimana caldissima?

1) Thibaut Pinot è il vero favorito di questo Tour de France?

" A crono si è difeso egregiamente, ha vinto sul Tourmalet e ha staccato tutti a Prat d'Albis. Il vincitore dei Pirenei è assolutamente Thibaut Pinot, anche se il francese resta 4° nella classifica generale a 1'50'' da Alaphilippe, e a 15'' da Geraint Thomas. Il favorito resta però il gallese considerando la sua esperienza e l'esperienza della sua squadra. Anzi, ci si aspetta qualcosa di importante da Thomas nella terza settimana, visto che il corridore della Ineos è rimasto piuttosto nascosto in questa prima parte di Tour "

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Julian ALAPHILIPPE ( Deceuninck-Quick Step) 61h00'22'' 2. Geraint THOMAS (Team Ineos) +1'35'' 3. Steven KRUIJSWIJK (Jumbo Visma) +1'47'' 4. Thibaut PINOT (Groupama-FDJ) +1'50'' 5. Egan BERNAL (Team Ineos) +2'02''

Video - Pinot trionfa sul Tourmalet, il suo direttore sportivo impazzisce di gioia 00:30

2) Chi ha la squadra meglio attrezzata per vincere il Tour?

" Negli ultimi anni il Team Sky non ha avuto rivali. Il Team Ineos, al contrario, ha controllato poco la situazione in gruppo nelle tappe più importanti. Ok la doppia punta Thomas-Bernal, ok la classifica comunque buona di Thomas, ma ci si aspettava qualcosa di più dai britannici. La Movistar sbaglia sempre strategia, occhio quindi a Jumbo Visma con De Plus e George Bennett a fare la differenza in salita per Kruijswijk e alla FDJ con uno scatenato Gaudu in favore di Pinot "

Video - Prima Pinot, poi Thomas: Julian Alaphilippe staccato dai big sulla salita di Prat d'Albis 00:55

3) Qual è il velocista che esce meglio dalle giornate sui Pirenei?

" Le energie sono ormai al lumicino per i velocisti ed è davvero dura fare la conta di chi stia meglio. Chi ha sofferto meno nelle salite è stato sicuramente Peter Sagan, ma nelle volate 'normali' lo slovacco non riesce mai a sopravanzare i velocisti puri. Chi rimane? Groenewegen e Ewan hanno fatto davvero fatica negli ultimi giorni, Viviani ha lavorato tantissimo per la squadra e per Alaphilippe. Che sia la volta buona per Michael Matthews? "