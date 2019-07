Ranking UCI 29 luglio: Alaphilippe sempre in testa, Bernal fuori dalla top 20

Al termine del Tour de France 2019 è stato stilato il nuovo ranking UCI, la classifica internazionale di ciclismo. Il francese Julian Alaphilippe si conferma al comando dopo aver vinto due tappe alla Grande Boucle e aver concluso al quinto posto in classifica generale, il transalpino conserva un margine di quasi 900 punti sul danese Jakob Fuglsang e sull’altro francese Thibaut Pinot che si sono dovuti ritirare dall’evento proprio nell’ultima settimana. Lo spagnolo Alejandro Valverde conserva la quarta piazza, il Campione del Mondo precede di un soffio Michael Matthews mentre più indietro si piazzano Greg Van Avermaet, Pascal Ackermann, Simon Yates e Oliver Naesen che chiudono la top ten.

Elia Viviani è il migliore degli italiani in undicesima posizione, Vincenzo Nibali è 17esimo grazie al trionfo di tappa a Val Thorens ma ora vi starete chiedendo dov’è Egan Bernal che ha vinto il Tour de France. Ebbene il colombiano è soltanto 21esimo, aver conquistato la corsa a tappe più importante non gli ha nemmeno permesso di entrare in top 20… Il sudamericano precede curiosamente Richard Carapaz, vincitore del Giro d’Italia e assente in terra transalpina. Nel ranking per Nazioni l’Italia è risalita al terzo posto scavalcando l’Olanda, il Belgio è sempre al comando con un discreto margine sulla Francia.

Video - "Tour 360", tappa 21: Premi, pagelle e canzoni... Vive le Tour e Grazie Egan Bernal! 12:34

RANKING UCI (TOP 10)

1. Julian Alaphilippe (Francia) 3862,62

2. Jakob Fuglsang (Danimarca) 2991

3. Thibaut Pinot (Francia) 2976

4. Alejandro Valverde (Spagna) 2884

5. Primoz Roglic (Slovenia) 2859,61

6. Michael Matthews (Australia) 2409,55

7. Greg Van Avermaet (Belgio) 2387,33

8. Pascal Ackermann (Germania) 2305

9. Simon Yates (Gran Bretagna) 2300

10. Oliver Naesen (Belgio) 2299

Video - Galibier e Iseran: dove Egan Bernal ha conquistato il Tour de France 02:01

RANKING UCI (TOP ITALIANI)

11. Elia Viviani 2272,12

17. Vincenzo Nibali 1854,86

29. Diego Ulissi 1494

32. Matteo Trentin 1469,33

53. Sonny Colbrelli 1122

59. Gianni Moscon 1067,08

62. Alberto Bettiol 1028

65. Davide Formolo 965

76. Fausto Masnada 837

81. Domenico Pozzovio 820

84. Davide Ballerini 791

91. Andrea Vendrame 726

96. Mattia Cattaneo 6888

100. Gianni Visconti 673

112. Giulio Ciccone

306. Fabio Aru 266

RANKING UCI PER NAZIONI

1. Belgio 13526,33

2. Francia 13019,62

3. Italia 11272,39

4. Olanda 10459,23

5. Spagna 9943,12

6. Germania 9654,12

7. Australia 8872,41

8. Colombia 8530,88

9. Slovenia 7506,74

10. Danimarca 6813,03