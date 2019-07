Tappa 18: Embrun - Valloire in diretta TV e Live Streaming su Eurosport ed Eurosport Player

Dati Tappa

Giorno: 25 Luglio 2019

Numero: 18

Lunghezza: 208km

Tipologia: montagna

Orario inizio diretta: 11:00

Tappa 18: Embrun - Valloire in diretta e Live Streaming su Eurosport ed Eurosport Player

Occasione per gli scalatori per far saltare il banco con la Embrun-Valloire di 208 km. Arrivo poi in discesa per sparigliare le carte. Si parte subito con la Côte de Demoiselles Coiffées (3a categoria al 5,2%), poi il Col de Vars (1a categoria al 7,5% per 9,3 km) e infine due GPM Hors Catégorie. Prima l'Izoard (14,1 km alla pendenza media del 7,3%) e il Galibier (23 km alla pendenza media del 5,1%), poi sarà discesa fino a Valloire, per la tappa regina di questo Tour.

Video - Tour de France 2019, tappa 18: Embrun-Valloire, percorso e profilo in 3D 01:24

Come guardare la 18a tappa del Tour de France: Embrun - Valloire

Il Tour de France è diretta integrale su Eurosport e la 18a tappa del Tour de France, Embrun - Valloire, inizierà alle 11:00 su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) e su Eurosport Player.

Come di consueto, per offrirvi un’esperienza unica per la Grande Boucle, potrete gustarvi la corsa anche grazie a 5 telecamere on board, sulle moto in corsa e una telecamera fissa all’arrivo per non perdere nessun istante di quel che accade sul traguardo.