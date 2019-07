Tappa 19: Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes in diretta e Live Streaming su Eurosport e Eurosport Player

Dati Tappa

Giorno: 26 Luglio 2019

Numero: 19

Lunghezza: 126,5km

Tipologia: montagna

Orario inizio diretta: 13:30

Tappa 19: Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes in diretta e Live Streaming su Eurosport ed Eurosport Player

Il percorso alpino prosegue con la Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes di 126,5 km: una frazione relativamente corta, ma molta insidiosa. 5 GPM: si parte con la Côte de Saint-André (3a categoria al 6,8% per 3,1 km), poi la Montée d'Aussois (2a categoria al 6,2% per 6,5 km), si prosegue con il Col de la Madeleine (3a categoria al 5,6% per 3,9 km), fino al Col de l'Iseran (Hors Catégorie al 7,5% per 12,9 km). Non finisce qui perché c'è la Montée de Tignes al km 124,5 (1a categoria al 7% per 7,4 km) con arrivo in quota a 2113 metri. Chi vuole vincere il Tour dovrà fare la differenza qui.

Video - Tour de France 2019, tappa 19: Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes, percorso e profilo in 3D 01:00

Come guardare la 19a tappa del Tour de France: Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes

Il Tour de France è diretta integrale su Eurosport e la 19a tappa del Tour de France, Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes, inizierà alle 13:30 su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) e su Eurosport Player.

Come di consueto, per offrirvi un’esperienza unica per la Grande Boucle, potrete gustarvi la corsa anche grazie a 5 telecamere on board, sulle moto in corsa e una telecamera fissa all’arrivo per non perdere nessun istante di quel che accade sul traguardo.