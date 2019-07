Tappa 20: Albertville - Val Thorens in diretta TV e Live Streaming su Eurosport ed Eurosport Player

Dati Tappa

Giorno: 27 Luglio 2019

Numero: 20

Lunghezza: 130km

Tipologia: montagna

Orario inizio diretta: 13:25

Tappa 20: Albertville - Val Thorens in diretta e Live Streaming su Eurosport ed Eurosport Player

La Albertville-Val Thorens è l'ultima tappa di montagna di questo Tour de France, la frazione decisiva per l'assegnazione della maglia gialla. Tappa essenzialmente corta, 130 km, con tre GPM lungo il percorso. Dal Cormet de Roselend (1a categoria al 6% per 19,9 km) alla Côte de Longefoy (2a categoria al 6,5% per 6,6 km). Si chiude con il Val Thorens a quota 2365 metri, con una salita lunga 33,4 km alla pendenza media del 5,5%.

Video - Tour de France 2019, tappa 20: Albertville-Val Thorens, percorso e profilo in 3D 01:09

Come guardare la 20a tappa del Tour de France: Albertville - Val Thorens

Il Tour de France è diretta integrale su Eurosport e la 19a tappa del Tour de France, Albertville - Val Thorens, inizierà alle 13:25 su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) e su Eurosport Player.

Come di consueto, per offrirvi un’esperienza unica per la Grande Boucle, potrete gustarvi la corsa anche grazie a 5 telecamere on board, sulle moto in corsa e una telecamera fissa all’arrivo per non perdere nessun istante di quel che accade sul traguardo.