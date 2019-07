Tappa 21: Rambouillet-Parigi Champs-Élysées in Live Streaming su Eurosport e Eurosport Player

Dati Tappa

Giorno: 28 Luglio 2019

Numero: 21

Lunghezza: 128km

Tipologia: piatta

Orario inizio diretta: 17:45

Tappa 21: Rambouillet-Parigi Champs-Élysées in diretta e Live Streaming su Eurosport ed Eurosport Player

L'ultima tappa del Tour de France, i giochi sono ormai fatti. 128 km da Rambouillet agli Champs-Élysées per salutare la carovana gialla e fare i complimenti al vincitore. È la passerella finale, con la solita volata per celebrare l'ultimo vincitore di tappa e (eventualmente) l'assegnazione della maglia verde. Sul percorso anche due GPM, entrambi di 4a categoria: la Côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse al km 34 e la Côte de Châteaufort al km 38.

Video - Tour de France 2019, tappa 21: Rambouillet-Parigi Champs-Élysées, percorso e profilo in 3D 01:03

Come guardare la 21a tappa del Tour de France: Rambouillet-Parigi Champs-Élysées

Il Tour de France è diretta integrale su Eurosport e la 21a tappa del Tour de France, Rambouillet-Parigi Champs-Élysées, inizierà alle 17:45 su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) e su Eurosport Player.

Come di consueto, per offrirvi un’esperienza unica per la Grande Boucle, potrete gustarvi la corsa anche grazie a 5 telecamere on board, sulle moto in corsa e una telecamera fissa all’arrivo per non perdere nessun istante di quel che accade sul traguardo.