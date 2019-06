Tom Dumoulin rinuncia al Tour: "Ci ho provato ma devo ascoltare il mio corpo"

Niente Tour de France per Tom Dumoulin. A meno di tre settimane dal via di Bruxelles, arriva l'annuncio ufficiale del forfait dell'olandese, ancora alle prese col problema al ginocchio dopo la caduta nella quarta tappa del Giro d'Italia. La notizia arriva con un comunicato sul sito del Team Sunweb, che riporta le parole del nativo di Maastricht.

" L’ultimo mese è stato nel complesso estremamente complicato, specialmente con i problemi per recuperare dal problema al ginocchio. Dopo quanto successo al Giro volevo davvero andare al Tour, ma questa settimana ho capito che non sarebbe stato realistico per il mio livello attuale essere pronto in tempo "

Qualche giorno fa, Dumoulin aveva subito un intervento per rimuovere frammenti di ghiaia dal ginocchio infortunato. Ora l'olandese potrà ricominciare con calma la preparazione verso la seconda parte di stagione, magari verso quella Vuelta che potrebbe risollevare un 2019 davvero sfortunato. E dopo Chris Froome, costretto al forfait per la terribile caduta nella ricognizione della cronometro del Delfinato, la Grande Boucle perde prima del via un altro atteso protagonista.