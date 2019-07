Tour de France 2019: da Bruxelles a Parigi, tutte le tappe in diretta integrale su Eurosport 1

Via alla 106esima edizione del Tour de France che partirà da Bruxelles: 21 tappe, 22 squadre, 7 tapponi di montagna e 3,480 km da percorrere. Chi vincerà la maglia gialla? Chi vincerà la maglia a pois? E ancora, quale sarà la sorpresa del Tour o chi vincerà più tappe? Seguila in esclusiva su Eurosport con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini che ci racconteranno tutte le tappe in DIRETTA integrale su Eurosport 1 e Eurosport Player.

Tutte le tappe del Tour 2019

Sabato 6 luglio - Tappa 1: da Bruxelles a Brussel di 194,5 km

Prima volata e prima grande sorpresa al Tour de France. Né Sagan né Viviani, neanche Groenewegen: il vincitore è Mike Teunissen che conquista la sua prima vittoria in un Grande Giro, la sesta in assoluto in carriera. L’olandese è riuscito a superare un Sagan che sembrava in buona condizione dopo quanto fatto vedere durante la tappa (l’attacco sul pavé a sorprendere i rivali e la volata al traguardo intermedio), mentre Caleb Ewan si accontenta del 3° posto. Groenewegen finisce a terra dolorante, poi Greipel e Kristoff molto lontani dalle prime posizioni. C’è comunque tanta Italia nelle prime posizioni con il 4° posto di Nizzolo, il 5° di Colbrelli e il 7° di Trentin. C’è anche Elia Viviani, ma l’ex campione italiano chiude solo al 9° posto anche a causa della stanchezza rimediata dopo la foratura e la lunga rincorsa dopo l’attacco di Sagan. Capitolo uomini di classifica: Nibali dà un segnale e resta sempre nelle prime posizioni, intoppo invece per Fuglsang che finisce a terra e rimedia una brutta ferita al volto.

Vincitore: Mike TEUNISSEN (Jumbo Visma) | Maglia gialla: Mike TEUNISSEN (Jumbo Visma)

Video - Mike Teunissen, volata e maglia gialla! Battuto Sagan di misura nel primo sprint del Tour de France 02:32

Video - "Tour 360", tappa 1: Teunissen volata da dietro e maglia gialla. Magrini e Gregorio risate e baci 07:21

Domenica 7 luglio - Tappa 2: da Bruxelles Palais Royal a Brussel Atomium di 27,6 km (crono a squadre)

Le sorprese non finiscono al Tour de France, con la Jumbo Visma che completa un’incredibile doppietta vincendo anche la cronosquadre dopo il successo nella prima tappa con Teunissen (e dire che sembrava finita dopo la caduta di Groenewegen). Gianni Moscon aveva sognato per qualche km la maglia gialla dopo il tempo, comunque ottimo, del Team Ineos che aveva completato i 27,6 km della crono di Bruxelles in 29'18'', ma hanno dovuto fare i conti con gli olandesi che sono andati a 57,2 km/h. Teunissen resta quindi in maglia gialla, salgono in classifica comunque Bernal e Geraint Thomas che guadagnano sugli altri big.

Vincitore: Team JUMBO VISMA | Maglia gialla: Mike TEUNISSEN (Jumbo Visma)

Video - La Jumbo Visma vola e tiene la maglia con Teunissen: rivivi la cronosquadra dei gialloneri 02:00

Video - "Tour 360", tappa 2: Jumbo Visma e Teunissen sempre più giallo, Eurosport sempre più profilo basso 08:51

Lunedì 8 luglio - Tappa 3: da Binche a Épernay di 215 km

Che colpo di Alaphilippe che torna a vincere al Tour, indossando inoltre la sua prima maglia gialla in carriera. Era dal 2014 che un corridore francese non indossava la maglia di leader della classifica generale (Gallopin alla 9a tappa nell’anno di Nibali). Grande prova del corridore della Quick Step che è partito nel momento giusto per fare la differenza, senza che la Bora (per Sagan) e la Education First (per Bettiol) potessero rispondere a tono. Lo scatto ai -15,7 dal traguardo è stato decisivo e, nonostante una flessione nel finale, Alaphilippe ha conquistato un successo dei suoi in quel di Épernay. Cambia il volto della classifica non solo per il crollo (fisiologico) di Teunissen, ma anche per i 5’’ guadagnati da Bernal e Pinot: non fanno la differenza, però sono comunque un segnale. Peccato per la foratura nel finale per Fabio Aru che è arrivato al traguardo con un ritardo di 1’22’’ dal vincitore.

Vincitore: Julian ALAPHILIPPE (Deceuninck Quick-Step) | Maglia gialla: Julian ALAPHILIPPE (Deceuninck Quick-Step)

Video - "Tour 360", tappa 3: Tra animali, champagne e gufate... Julian Alaphilippe è fenomenale! 10:18

Video - Numero di Julian Alaphilippe: scatta, recupera Wellens, vince e si prende la maglia gialla 01:36

Martedì 9 luglio - Tappa 4: da Reims a Nancy di 213,5 km

Seconda volata del Tour de France ed Elia Viviani riesce a mettere il suo sigillo! Primo successo in carriera alla Grande Boucle per lo sprint veronese, proprio lui che non era riuscito a vincere neanche una tappa al Giro d’Italia nonostante avesse addosso la maglia tricolore. Una bella rivincita per il corridore della Quick Step che sfrutta a dovere il lavoro perfetto della sua squadra, lavoro svolto anche dalla maglia gialla Alaphilippe che ha trainato il gruppo al triangolo rosso del -1 km dal traguardo. Poi la tirata di Richeze e infine la volata tutta potenza di Viviani che diventa il 94° corridore della storia a vincere almeno una tappa in tutti e tre i Grandi Giri (5 al Giro, 3 alla Vuelta e 1 al Tour). Era dal 5 luglio 2017 che un italiano non vinceva una tappa al Tour (Fabio Aru a La Planche des Belles Filles) ed era dall'11 luglio 2014 che un italiano non vinceva una volata (Matteo Trentin proprio a Nancy).

Vincitore: Elia VIVIANI (Deceuninck Quick-Step) | Maglia gialla: Julian ALAPHILIPPE (Deceuninck Quick-Step)

Video - Elia Viviani travolgente! Rivivi la volata che regala il primo successo al Tour all'azzurro 01:03

Video - "Tour 360", tappa 4: Vitamine, Svedesi e lavoro di squadra sì, ma che emozione Elia Viviani! 08:13

Mercoledì 10 luglio - Tappa 5: da Sant-Dié-des-Vosges a Comar di 175,5 km

La quiete prima della tempesta. Poteva essere una tappa adatta ad attacchi da lontano, ma i big hanno preferito vigilare e ‘riposarsi’ in vista della temibilissa frazione con arrivo a La Planche des Belles Filles. Niente fughe numerose, con i vari Sagan, Matthews e Alaphilippe che hanno preferito tenere i battistrada a distanza di sicurezza per giocarsi la tappa. Con le difficoltà riscontrate dai velocisti puri nelle salite, è stato Peter Sagan a conquistare un preziosissimo successo, il 12° in carriera al Tour. Lo slovacco prova anche ad andare in fuga nella classifica a punti, andando a +47 su Matthews e +52 su Viviani. Si piazzano van Aert, Trentin e Colbrelli, 9° Alaphilippe, mentre è giunto 13° Bettiol. Ora un po’ di riposo, in vista del primo arrivo in salita di questo Tour.

Vincitore: Peter SAGAN (Bora Hansgrohe) | Maglia gialla: Julian ALAPHILIPPE (Deceuninck Quick-Step)

Video - Hulk is back: rivivi la volata vincente di Peter Sagan, Trentin 3° e Colbrelli 4° 01:15

Video - "Tour 360", tappa 5: Peter Sagan is back! Protagonisti anche Hulk e la “Belle Fille” Leo... 06:21

Giovedì 11 luglio - Tappa 6: da Mulhouse a La Planche des Belles Filles di 160,5 km

Dopo Elia Viviani, l’Italia può festeggiare per Giulio Ciccone. Il corridore abruzzese, che ha vinto la maglia di miglior scalatore del Giro, ha sfiorato il successo a La Planche des Belles Filles, ma alza le braccia al cielo per la conquista della maglia gialla, diventando così il 30° corridore azzurro ad indossare il simbolo della leadership del Tour de France. Lato classifica, è Geraint Thomas a dimostrare di avere la miglior condizione: il gallese conquista secondi su tutti rivali, Nibali (+51’’) e Aru (+1’02’’) compresi.

Vincitore: Dylan TEUNS (Bahrain Merida) | Maglia gialla: Giulio CICCONE (Trek Segafredo)

Video - Giulio Ciccone è maglia gialla: la giornata indimenticabile dell’azzurro in 130 secondi 02:17

Video - "Tour 360", tappa 6: L’arte dello scalatore ti premia Giulio Ciccone, sei la maglia gialla! 07:53

Venerdì 12 luglio - Tappa 7: da Belfort a Chalon-sur-Saône di 230 km

Dopo le fatiche dell'arrivo a La Planche des Belles Filles torna ad esserci una tappa pianeggiante per i velocisti. Nella prima parte di corsa troveremo comunque 3 GPM: il Col de Ferriére (4a categoria), la Côte de Chassagne-Saint-Denis (3a categoria) e la Côte de Nans-sous-Sainte-Anne (4a categoria).

Video - Tour de France 2019, tappa 7: Belfort-Chalon-sur-Saône, percorso e profilo in 3D 01:01

Sabato 13 luglio - Tappa 8: Mâcon a Saint-Étienne di 200 km

200 km e 7 GPM sul percorso: la Mâcon-Saint-Étienne è territorio fertile per le fughe, non tanto per attacchi da lontano degli uomini di classifica vista la presenze di Côtes non così temibili. Si dovrà comunque scalare il Col de la Croix Montmain (2a categoria), il Col de la Croix de Thel (2a categoria), il Col de la Croix Paquet (2a categoria), la Côte d'Affoux (3a categoria), la Côte de la Croix de Part (2 categoria), la Côte d'Aveize (2a categoria) e la Côte de la Jaillère (3a categoria).

Video - Tour de France 2019, tappa 8: Mâcon-Saint-Étienne, percorso e profilo in 3D 01:21

Domenica 14 luglio - Tappa 9: da Saint-Étienne a Brioude di 170,5 km

La Saint-Étienne-Brioude è una tappa molto impegnativa, essendo un'altra frazione adatta alle fughe. 170,5 km con la presenza del Mur d'Aurec-sur-Loire (1a categoria, 3,2 km all'11%) in avvio, oltre alla Côte des Guillaumanches (3a categoria) e alla Côte de Saint-Just (3a categoria) nel finale. Chi attacca?

Video - Tour de France 2019, tappa 9: Saint-Étienne-Brioude, percorso e profilo in 3D 01:13

Lunedì 15 luglio - Tappa 10: da Saint-Flour ad Albi di 217,5 km

Tappa con ben 4 GPM, anche se tutti dal 3° categoria in su. Siamo comunque al termine della prima settimana di corsa e si andrà a più di 1000 metri complessivi di quota. Vista la stanchezza accumulata, qualcuno potrà perdere tempo utile per la generale?

Video - Tour de France 2019, tappa 10: Saint-Flour-Albi, percorso e profilo in 3D 01:08

Martedì 16 luglio - primo giorno di riposo

Dopo 10 giorni consecutivi di corsa, arriva finalmente il primo giorno di riposo di questo Tour de France. Un momento per ricaricare le energie in vista delle due settimane successive che decideranno la Grande Boucle n° 106.

Mercoledì 17 luglio - Tappa 11: da Albi a Toulouse di 167 km

Si riparte dopo il primo giorno di riposo che può sempre nascondere delle insidie. Da Albi a Toulouse, ci sarà una tappa da 167 km adatta ai velocisti o per quelli comunque rimasti ancora in corsa. Sul percorso due GPM: la Côte de Tonnac (3a categoria) e la Côte de Castelnau-de-Montmiral (4a categoria).

Video - Tour de France 2019, tappa 11: Albi-Toulouse, percorso e profilo in 3D 00:59

Giovedì 18 luglio - Tappa 12: da Toulouse a Bagnères-de-Bigorre di 209,5 km

Prima tappa di montagna della seconda settimana con la Toulouse-Bagnères de Bigorre di 209,5 km. Il traguardo di Bagnéres, però, è a bassa quota dopo una lunga discesa di circa 29 km. Avremo sul tracciato la Côte de Montoulieu-Saint-Bernard (4a categoria), il Col de Peyresourde (1a categoria) e l'Hourquette d'Ancizan (1a categoria).

Video - Tour de France 2019, tappa 12: Albi-Bagnères de Bigorre, percorso e profilo in 3D 01:24

Venerdì 19 luglio - Tappa 13: da Pau a Pau di 27,2 km (cronometro individuale)

Ci avviciniamo ai Pirenei e si parte con una cronometro individuale di 27,2 km dove si potranno perdere anche minuti. Prima parte molto tecnica ed impegnativa vista la presenza del Cériset (312 metri di quota) e della Cote d'Esquillot a metà percorso (307 metri di quota).

Video - Tour de France 2019, tappa 13: Pau-Pau (cronometro), percorso e profilo in 3D 00:46

Sabato 20 luglio - Tappa 14: da Tarbes a Tourmalet Barèges a 117,5 km

Non si può più scherzare. La tappa 14 vede l'arrivo della carovana gialla al Tourmalet: arrivo posto a 2115 metri, dopo una salita luna 19 km al 7,4% di pendenza media. Prima del Tourmalet ci sarà battaglia sulla Cote de Labatmale (4a categoria, 1,4 km al 6,7% di pendenza media) e sul Col du Soulor (1a categoria, 11,9 km al 7,8% di pendenza media).

Video - Tour de France 2019, Tappa 14: Tarbes-Tourmalet, percorso e profilo in 3D 01:04

Domenica 21 luglio - Tappa 15: da Limoux a Foix Prat d'Albis di 185 km

Altra tappa di montagna, con arrivo a Foix Prat d'Albis dopo 185 km (arrivo a 1205 metri dopo 11,8 km di salita al 6,9% di pendenza media). Prima della ascesa finale, altri 3 GPM: il Col de Montségur (6,8 km al 6%), il Port de Lers (11,4 km al 7%) e il Mur de Péguère (9,3 km al 7,9%).

Video - Tour de France 2019, Tappa 15: Limoux-Foix Prat d'Albis, percorso e profilo in 3D 01:18

Lunedì 22 luglio - secondo giorno di riposo

Dopo le fatiche delle prime due settimane di Tour de France, secondo - meritato - giorno di riposo in quel di Nîmes, prima dell'inizio dell'ultima durissima settimana.

Martedì 23 luglio - Tappa 16: da Nîmes a Nîmes di 177 km

Si riparte dopo il secondo e ultimo giorno di riposo. La Nîmes-Nîmes di 177 km non presenta particolari insidie, con la Côte de Saint-Jean-du-Pin (1,8 km di salita alla pendenza media del 4,2%) posta a metà percorso. Tappa ideale per i velocisti, o per quelli che sono rimasti in corsa...

Video - Tour de France 2019: tappa 16, il profilo in 3D 01:05

Mercoledì 24 luglio - Tappa 17: da Pont du Gard a Gap di 200 km

Prima dei fuochi d'artificio, ecco la Pont du Gard-Gap di 200 km, ideale per i cacciatori di tappa. Ci saranno due GPM sul percorso: la Côte de la Rochette-du-Buis (4a categoria al 6,2% per 2,3 km) e il Col de la Sentinelle nel finale (3a categoria al 5,4% per 5,2 km). Poi circa 9 km di discesa per rendere il finale più movimentato.

Video - Tour de France 2019: tappa 17, il profilo in 3D 01:06

Giovedì 25 luglio - Tappa 18: da Embrun a Valloire di 208 km

Occasione per gli scalatori per far saltare il banco con la Embrun-Valloire di 208 km. Arrivo poi in discesa per sparigliare le carte. Si parte subito con la Côte de Demoiselles Coiffées (3a categoria al 5,2%), poi il Col de Vars (1a categoria al 7,5% per 9,3 km) e infine due GPM Hors Catégorie. Prima l'Izoard (14,1 km alla pendenza media del 7,3%) e il Galibier (23 km alla pendenza media del 5,1%), poi sarà discesa fino a Valloire, per la tappa regina di questo Tour.

Video - Tour de France 2019: tappa 18, il profilo in 3D 01:24

Venerdì 26 luglio - Tappa 19: da Saint-Jean-de-Maurienne a Tignes di 126,5 km

Il percorso alpino prosegue con la Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes di 126,5 km: una frazione relativamente corta, ma molta insidiosa. 5 GPM: si parte con la Côte de Saint-André (3a categoria al 6,8% per 3,1 km), poi la Montée d'Aussois (2a categoria al 6,2% per 6,5 km), si prosegue con il Col de la Madeleine (3a categoria al 5,6% per 3,9 km), fino al Col de l'Iseran (Hors Catégorie al 7,5% per 12,9 km). Non finisce qui perché c'è la Montée de Tignes al km 124,5 (1a categoria al 7% per 7,4 km) con arrivo in quota a 2113 metri. Chi vuole vincere il Tour dovrà fare la differenza qui.

Video - Tour de France 2019: tappa 19, il profilo in 3D 01:00

Sabato 27 luglio - Tappa 20: da Albertville a Val Thorens di 130 km

La Albertville-Val Thorens è l'ultima tappa di montagna di questo Tour de France, la frazione decisiva per l'assegnazione della maglia gialla. Tappa essenzialmente corta, 130 km, con tre GPM lungo il percorso. Dal Cormet de Roselend (1a categoria al 6% per 19,9 km) alla Côte de Longefoy (2a categoria al 6,5% per 6,6 km). Si chiude con il Val Thorens a quota 2365 metri, con una salita lunga 33,4 km alla pendenza media del 5,5%.

Video - Tour de France 2019: tappa 20, il profilo in 3D 01:09

Domenica 28 luglio - Tappa 21: da Rambouillet a Paris Champs-Élysées di 128 km

L'ultima tappa del Tour de France, i giochi sono ormai fatti. 128 km da Rambouillet agli Champs-Élysées per salutare la carovana gialla e fare i complimenti al vincitore. È la passerella finale, con la solita volata per celebrare l'ultimo vincitore di tappa e (eventualmente) l'assegnazione della maglia verde. Sul percorso anche due GPM, entrambi di 4a categoria: la Côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse al km 34 e la Côte de Châteaufort al km 38.

Video - Tour de France 2019: tappa 21, il profilo in 3D 01:03

Il Tour de France 2019 in tv

Ogni giorno il Tour de France sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e su Eurosport Player (con tante esclusive e contenuti in più) dalle 12:00 circa con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.