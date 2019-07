Gelato al gusto Giulio Ciccone, terza edizione. Questa volta in giallo. Dopo l'impresa sulla Planche des Belles Filles che gli ha permesso di strappare la maglia gialla a Julian Alaphilippe, Giulio Ciccone si è trasformato in un gusto di gelato, ovviamente dal colore giallo acceso.

Non è la prima volta che il corridore abruzzese vede associato il proprio nome a un gelato. Il primo esperimento risale alla scorsa edizione del Giro d'Italia, quando la gelateria Pino Pinguì di Manoppello (Pescara) gli aveva dedicato un gelato colorato con le stesse tinte della Bardiani CSF, la squadra con cui ha debuttato da professionista nel 2016.

Poche settimane fa, sempre in occasione del Giro, la stessa gelateria aveva creato un nuovo gusto, questa volta con i colori della Trek Segafredo, la sua squadra attuale. La dedica portò fortuna, perché Ciccone corse in maniera splendida, conquistando la maglia azzurra di miglior scalatore.

Ciccone è il trentesimo italiano a indossare la maglia gialla al Tour de France, due anni dopo Fabio Aru. In realtà, il suo obiettivo iniziale (e ancora pienamente raggiungibile) era la maglia a pois di miglior scalatore: l'augurio è di poter restare in giallo il più a lungo possibile, ma in caso contrario chissà se l'aspetto e il gusto di quel gelato cambierà ancora...