tra poco il report completo...

Le sorprese non finiscono al Tour de France, con la Jumbo Visma che completa un’incredibile doppietta vincendo anche la cronosquadre dopo il successo nella prima tappa con Teunissen (e dire che sembrava finita dopo la caduta di Groenewegen). Gianni Moscon aveva sognato per qualche km la maglia gialla dopo il tempo, comunque ottimo, del Team Ineos che aveva completato i 27,6 km della crono di Bruxelles in 29'18'', ma hanno dovuto fare i conti con gli olandesi che sono andati a 57,2 km/h. Teunissen resta quindi in maglia gialla, salgono in classifica comunque Bernal e Geraint Thomas che guadagnano sugli altri big.

Video - La Jumbo Visma vola e tiene la maglia con Teunissen: rivivi la cronosquadra dei gialloneri 02:00

L'ordine d'arrivo

Squadra Tempo 1. Team Jumbo Visma 28'57'' 2. Team Ineos +20'' 3. Deceuninck Quick-Step +21'' 4. Team Sunweb +26'' 5. Katusha Alpecin +26'' 6. Education First +28'' 7. CCC Team +31'' 8. Groupama FDJ +32'' 9. Bahrain Merida +36'' 10. Astana Pro Team +41''