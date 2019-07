tra poco il report completo...

La nuova classifica generale

Corridore Tempo 1. Julian ALAPHILIPPE (Deceuninck-Quick Step) 75h18'49'' 2. Egan BERNAL (Team Ineos) +1'30'' 3. Geraint THOMAS (Team Ineos) +1'35'' 4. Steven KRUIJSWIJK (Jumbo Visma) +1'47'' 5. Thibaut PINOT (Groupama-FDJ) +1'50'' 6. Emanuel BUCHMANN (Bora Hansgrohe) +2'14'' 7. Nairo QUINTANA (Movistar) +3'54'' 8. Mikel LANDA (Movistar) +4'54'' 9. Rigoberto URÁN (Education First) +5'33'' 10. Alejandro VALVERDE (Movistar) +5'58'' 14. Fabio ARU (UAE Emirates Team) +16'21''

Video - Nairo Quintana è tornato! Vince la tappa con Izoard e Galibier: rivivi la sua azione 02:22

34 corridori in fuga: ci sono Damiano Caruso e Bettiol

Corsa velocissima nella prima ora, con tanti tentativi di fuga. Ci provano Matteo Trentin e Daniel Oss dopo l’azione di Gap e attaccano senza successo anche Peter Sagan e Michael Matthews che volevano entrare nella fuga per andare a sprintare al traguardo volante. La fuga buona parte ai -167 km dal traguardo con 34 corridori all’attacco: ci sono tra gli altri Adam Yates, Van Avermaet, Quintana, Bettiol, Damiano Caruso, Lutsenko e la maglia a pois Tim Wellens. È proprio il corridore della Lotto Soudal a prendersi i punti del Col de Vars, mentre il gruppo maglia gialla finisce a 8 minuti di ritardo.

Soler fa l’andatura per Landa, Damiano Caruso 1° sull’Izoard

Sull’Izoard provano a partire Van Avermaet e Julien Bernard, mentre nel gruppo maglia gialla è la Movistar a fare l’andatura con Marc Soler in favore di Mikel Landa. Thomas e Bernal restano da soli in un colpo solo, anche Pinot perde il suo fido compagno Gaudu, ma prima dello scollinamento il gruppo rallenta volendosi giocare tutto nel finale. Davanti è Damiano Caruso a prendersi i punti dell’Izoard e cerca l’azione decisiva con Bardet, Bernard, Adam Yates, Woods, Quintana, Lutsenko.

Quintana attacca in solitaria, in gruppo si fa vedere Bernal

In discesa riescono a rientrare i compagni di squadra dei big e il Team Ineos comincia a fare l’andatura: prima Castroviejo poi Poels si prendono la responsabilità di portare il gruppo all’attacco del Galibier. Ecco l’ultima salita e in testa restano solo Damiano Caruso, Lutsenko, Quintana, Woods e Bardet pronti a giocarsi la tappa, ma Quintana saluta la compagnia ai -26,2 km dal traguardo guadagnando subito fino a 1’20’’ sulla coppia Bardet-Lutsenko. In gruppo il prima a partire è Bernal e nessuno riesce a riprendere il colombiano.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Nairo QUINTANA (Movistar) 5h34'15'' 2. Romain BARDET (AG2R) +1'35'' 3. Alexey LUTSENKO (Astana) +2'28'' 4. Lennard KÄMNA (Sunweb) +2'58'' 5. Damiano CARUSO (Bahrain Merida) +3'00'' 6. Tiesj BENOOT (Lotto Soudal) +4'46'' 7. Michael WOODS (Education First) +4'46'' 8. Egan BERNAL (Team Ineos) +4'46'' 9. Serge PAUWELS (CCC Team) +4'46'' 10. Steven KRUIJSWIJK (Jumbo Visma) +5'18'' 11. Emanuel BUCHMANN (Bora Hansgrohe) +5'18'' 12. Thibaut PINOT (Groupama-FDJ) +5'18'' 13. Geraint THOMAS (Team Ineos) +5'18'' 14. Julian ALAPHILIPPE (Deceuninck-Quick Step) +5'18'' 15. Rigoberto URÁN (Education First) +5'18'' 16. Mikel LANDA (Movistar) +5'18'' 21. Fabio ARU (UAE Emirates Team) +7'24''