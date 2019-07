tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Caleb EWAN (Lotto Soudal) 3h57'08'' 2. Elia VIVIANI (Deceuninck-Quick Step) st 3. Dylan GROENEWEGEN (Jumbo Visma) st 4. Peter SAGAN (Bora Hansgrohe) st 5. Niccolò BONIFAZIO (Direct Énergie) st 6. Michael MATTHEWS (Sunweb) st 7. Matteo TRENTIN (Mitchelton Scott) st 8. Jasper STUYVEN (Trek Segafredo) st 9. Alexander KRISTOFF (UAE Emirates Team) st 10. Andrea PASQUALON (Wanty-Gobert) st

5 corridori in fuga, Viviani si prende il traguardo volante

Tornano le tappe adatte ai velocisti e dopo qualche km parte una fuga di 5 corridori con Ourselin (Direct Énergie), Rossetto (Cofidis), Wisniowski (CCC Team), Gougeard (AG2R), e Lars Bak (Dimension Data) all’attacco. Il gruppo lascia fare senza mandare la fuga a più di 1’30’’ di vantaggio, mentre Elia Viviani regola il plotone al traguardo volante di Vallérargues anche se non è mai in discussione la maglia verde di Peter Sagan.

A terra Thomas e Fuglsang

Paura per Geraint Thomas che finisce per terra battendo il ginocchio e la spalla. Il corridore gallese riesce comunque a ripartire; chi abbandona è invece Jakob Fuglsang che cade proprio in vista del traguardo ai -29 km. I cinque di testa, intanto, ci credono ancora ma è bastato l’arrivo di Kasper Asgreen per demolire le chance dei battistrada, riportando sotto il gruppo.

Via alla volata: Caleb Ewan concede il bis

A 2 km dal traguardo ecco che i fuggitivi vengono ripresi: Sagan è già nelle prime posizioni mentre Viviani viene portato in testa da Morkov e Richeze. Parte Groenewegen, ma Viviani riesce a saltarlo. Da dietro arriva invece uno scatenato Caleb Ewan che brucia i rivali sulla linea del traguardo, bissando così il successo di Tolosa. Tra gli italiani ci sono anche Niccolò Bonifazio (5°), Matteo Trentin (7°) e Andrea Pasqualon (10°) nella top 10. Nel finale si staccano tanti corridori, tra cui Adam Yates, Nibali e Quintana che perdono ulteriore tempo in classifica generale.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Julian ALAPHILIPPE (Deceuninck-Quick Step) 64h57'30'' 2. Geraint THOMAS (Team Ineos) +1'35'' 3. Steven KRUIJSWIJK (Jumbo Visma) +1'47'' 4. Thibaut PINOT (Groupama-FDJ) +1'50'' 5. Egan BERNAL (Team Ineos) +2'02'' 6. Emanuel BUCHMANN (Bora Hansgrohe) +2'14'' 7. Mikel LANDA (Movistar) +4'54'' 8. Alejandro VALVERDE (Movistar) +5'00'' 9. Rigoberto URÁN (Education First) +5'33'' 10. Richie PORTE (Trek Segafredo) +6'30''