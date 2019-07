tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Daryl IMPEY (Mitchelton Scott) 4h03'12'' 2. Tiesj BENOOT (Lotto Soudal) st 3. Jan TRATNIK (Bahrain Merida) +10'' 4. Oliver NAESEN (AG2R) +10'' 5. Jasper STUYVEN (Trek Segafredo) +10'' 6. Nicolas ROCHE (Team Sunweb) +14'' 7. Marc SOLER (Movistar) +21'' 8. Iván GARCÍA CORTINA (Bahrain Merida) +1'50'' 9. Simon CLARKE (Education First) +1'50'' 10. Anthony DELAPLACE (Arkéa Samsic) +2'42''

Fuga bidone: 15 all’attacco, il gruppo maglia gialla lascia andare

Solita fuga in avvio, con tanti tentativi nei primi km. Alla fine prende corpo una fuga di 14 corridori, a cui si unisce Marc Soler della Movistar. Non riesce il ricongiungimento a Rui Costa che, come lo spagnolo, aveva provato ad evadere dal gruppo per andare all’attacco. Tra i componenti della testa della corsa solo due francesi: Delaplace e Sicard, un po’ poco considerando che è il giorno della festa nazionale francese. Tra i big ci sono anche Tony Martin (Jumbo Visma), Boasson Hagen (UAE Emirates Team), Benoot (Lotto Soudal), Naesen (AG2R), Impey (Mitchelton Scott) e Nicolas Roche (Sunweb) che è il corridore con un piazzamento in classifica generale. L’irlandese della Sunweb ha più di 23 minuti di ritardo nella generale e il gruppo maglia gialla si disinteressa completamente della fuga.

Benoot, Impey e Roche a giocarsi la tappa: Bardet ci prova da lontano

Ai -42 km dall’arrivo ecco l’attacco di Pöstlberger che prova ad anticipare i compagni di fuga prima dell’ultima salita di giornata. Alle sue spalle un gruppetto composto da 7 corridori: Benoot, Tratnik, Naesen, Stuyven, Soler, Impey e Roche. A 3 km dallo scollinamento ci provano Benoot e Roche, poi raggiunti da uno stoico Impey che scollina addirittura per primo al GPM. Nel gruppo maglia gialla, abbozza un attacco Bardet - con Bennett e Porte - che viene però ripreso dall’accelerata di Kwiatkowski. La squadra britannica, infatti, immobilizza la corsa, tenendo tutto sotto controllo.