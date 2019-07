tra poco il report completo...

La nuova classifica generale

Corridore Tempo 1. Egan BERNAL (Team Ineos) 79h52'52'' 2. Geraint THOMAS (Team Ineos) +1'11'' 3. Steven KRUIJSWIJK (Jumbo Visma) +1'31'' 4. Emanuel BUCHMANN (Bora Hansgrohe) +1'56'' 5. Julian ALAPHILIPPE (Deceuninck-Quick Step) +3'45'' 6. Mikel LANDA (Movistar) +4'23'' 7. Rigoberto URÁN (Education First) +5'15'' 8. Nairo QUINTANA (Movistar) +5'30'' 9. Alejandro VALVERDE (Movistar) +6'12'' 10. Warren BARGUIL (Arkéa Samsic) +7'32'' 11. Richie PORTE (Trek Segafredo) +12'05'' 12. Guillaume MARTIN (Wanty-Gobert) +22'08'' 13. David GAUDU (Groupama-FDJ) +23'29'' 14. Fabio ARU (UAE Emirates Team) +27'07'' 15. Romain BARDET (AG2R) +29'54''

Nibali in fuga: la Jumbo Visma fa l’andatura in gruppo

Pronti e via e ci sono subiti dei tentativi di fuga per anticipare il gruppo sull’ultima e unica salita di giornata: tra gli altri ci sono Alberto Bettiol, Vincenzo Nibali, Niccolò Bonifazio ed Elia Viviani. Ci sono anche Zakarin, Roche e Gallopin per la vittoria di tappa e Wellens per conquistare la maglia a pois. Dietro è il Team Ineos a fare l’andatura, ma all’attacco della salita della Val Thorens ecco spuntare la Jumbo Visma di Kruijswijk ad aumentare il ritmo.

Nibali se ne va da solo, crollo definitivo di Alaphilippe

Nibali prova ad andarsene all’inizio della salita, con lui Woods, Zakarin, Périchon, Gallopin e Fraile. Dietro sempre i Jumbo Visma a fare l’andatura con Bennett e De Plus che puntano a scremare il gruppo. A 13 km dall’arrivo, Alaphilippe perde le ruote dei migliori e saluta così i sogni di rimonta, mentre davanti Nibali scatta in solitaria. È crollo totale del corridore della Quick Step che nel giro di qualche km perde un minuto dal gruppo maglia gialla.

Nibali in solitaria a Bernal il Tour

Simon Yates, Barguil, Soler e Quintana provano ad evadere dal gruppo per andare a riprendere Vincenzo Nibali, ma il siciliano riesce a rimanere in testa fino alla fine, centrando così un successo in un Grande Giro che mancava ormai dal 21 agosto 2017 (era la terza tappa della Vuelta). Dietro non si muove nessuno: Kruijswijk tiene le ruote di Thomas e Bernal, Buchmann non attacca visto il crollo di Alaphilippe. Nel finale partono solo Valverde e Landa, ma il duo della Movistar si piazza soltanto. Poi Bernal e Geraint Thomas, con il passaggio di consegne che vede Bernal essere il primo colombiano di sempre a vincere la maglia gialla.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida) 1h51'53'' 2. Alejandro VALVERDE (Movistar) +10'' 3. Mikel LANDA (Movistar) +14'' 4. Egan BERNAL (Team Ineos) +17'' 5. Geraint THOMAS (Team Ineos) +17'' 6. Rigoberto URÁN (Education First) +23'' 7. Emanuel BUCHMANN (Bora Hansgrohe) +23'' 8. Steven KRUIJSWIJK (Jumbo Visma) +25'' 9. Wout POELS (Team Ineos) +30'' 10. Nairo QUINTANA (Movistar) +30''