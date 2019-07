tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Peter SAGAN (Bora Hansgrohe) 4h02'33'' 2. Wout VAN AERT (Jumbo Visma) st 3. Matteo TRENTIN (Mitchelton Scott) st 4. Sonny COLBRELLI (Bahrain Merida) st 5. Greg VAN AVERMAET (CCC Team) st 6. Julien SIMON (Cofidis) st 7. Michael MATTHEWS (Team Sunweb) st 8. Nils POLITT (Katusha Alpecin) st 9. Jasper STUYVEN (Trek Segafredo) st 10. Julian ALAPHILIPPE (Deceuninck Quick Step) st

Solo 4 in fuga: c’è Wellens per confermare la maglia a pois

Ci si aspetta una fuga corposa ad inizio tappa per sfruttare il percorso da classica, ma alla fine sono solo 4 i corridori che riescono ad evadere dal gruppo: Tim Wellens (Lotto Soudal), Würtz (Katusha Alpecin), Simon Clarke (Education First) e Skujins (Trek Segafredo). I 4 accumulano un vantaggio massimo di 3 minuti, con Wellens che scollina per 1° sui primi due GPM di giornata per confermarsi maglia a pois per un’altra tappa. Al traguardo volante di Heiligenstein è Viviani, invece, a regolare il gruppo in volata guadagnando un punto su Peter Sagan.

In salita si staccano i velocisti ‘puri’

Il gruppo rimonta sotto la spinta di Bora Hansgrohe (per Sagan), Quick Step (per Alaphilippe) e Sunweb (per Matthews) e Skujins prova così ad andarsene da solo. Si staccano i velocisti puri, con Greipel, Viviani, Groenewegen, Nizzolo e Caleb Ewan che lasciano la compagnia. Boasson Hagen invece riesce a rimontare, dopo una foratura, grazie al tratto in discesa.

Ci prova Rui Costa, ma vince Sagan in volata

Ai -7 km prova a partire Rui Costa con il corridore dell’UAE Emirates che prova una sparata delle sue. I treni dietro, però, rimontano e ai -3 viene ripreso l’ex campione del mondo portoghese. Via alla volata, ma non c’è storia con il successo di Peter Sagan che vince nettamente su van Aert, Trentin e Colbrelli. Fuori dai 10 invece Alberto Bettiol.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Julian ALAPHILIPPE (Deceuninck Quick Step) 18h44'12'' 2. Wout VAN AERT (Jumbo Visma) +14'' 3. Steven KRUIJSWIJK (Jumbo Visma) +25'' 4. George BENNETT (Jumbo Visma) +25' 5. Michael MATTHEWS (Team Sunweb) +40'' 6. Egan BERNAL (Team Ineos) +40'' 7. Geraint THOMAS (Team Ineos) +45'' 8. Enric MAS (Deceuninck Quick Step) +46'' 9. Peter SAGAN (Bora Hansgrohe) +50'' 10. Greg VAN AVERMAET (CCC Team) +51''