Vincenzo Nibali ha ceduto. Il corridore siciliano ha vissuto una giornata no e ha chiuso con un ritardo di 4’25’’ dal vincitore De Gendt. Su tutti i big ha perso 4’01’’, finendo così al 28° posto in classifica generale a 6’18’’ di ritardo. E non era neanche una tappa con arrivo in salita...

Il Tour de France di Nibali è finito? Risponde direttamente Paolo Slongo, suo preparatore alla Bahrain Merida.

" Secondo me ha staccato con la testa più che con le gambe. È stato difficile il binomio Giro-Tou. Nella sua testa c’era il Giro e probabilmente non aveva una grande condizione soprattutto di testa per affrontare la classifica. Oggi quando si è staccato ha mollato, inutile continuare se non si è convinti. Ora siamo qua. La squadra è improntata tutta sulle vittorie di tappa. Ci saranno dei giorni per recuperare e poi magari penseremo a qualche tappa. Vincenzo non è deluso perché probabilmente nella sua testa non aveva questo disegno, alle corse bisogna essere al 100% non solo con le gambe "

Riccardo Magrini

" Io credo che sia un problema di gambe e di testa. Se avesse avuto le gambe sarebbe rimasto col gruppo, evidentemente non si sentiva perfettamente a posto e ha ceduto anche mentalmente. Lui ha fatto il Giro d’Italia, aveva detto che sarebbe andato al Tour cercando delle tappe, ma alla fine nessuno ci credeva. Io pensavo che bleffasse e in realtà lui sapeva benissimo quali fossero le sue condizioni. Non mi aspettavo che crollasse così, aveva dato già un segnale a La Planche des Belles Filles, oggi è arrivato un cedimento improvviso. Speriamo che continui cercando di vincere una tappa. Secondo me può puntare a una frazione di montagna, dovrà puntare ad andare in fuga e cercare l’azione, sicuramente non può competere con gli uomini di classifica che in questo momento vanno più forte "

Ma Fabio Aru...

" Io penso che Fabio Aru possa regalarci delle perle, magari anche una vittoria di tappa. È in crescendo di condizione "