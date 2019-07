tra poco il report completo...

Ciccone, De Gendt e Wellens in fuga

Tanti tentativi di fuga: sono in 14 ad evadere dal gruppo, tra questi anche Giulio Ciccone che va a caccia di punti per la maglia a pois dopo aver vinto la maglia azzurra di miglior scalatore al Giro d’Italia. All’attacco c’è anche Tim Wellens (il titolare della maglia a pois) con De Gendt, Andrea Pasqualon (Wanty Gobert), Greipel (Arkéa Samsic) oltre a Teuns (compagno di squadra di Nibali) e Cosnefroy (compagno di squadra di Bardet). Ciccone fa incetta di punti in salita, ma Wellens mantiene la maglia a pois, mentre Pasqualon conquista il traguardo volante di giornata. I 14 accumulano un vantaggio superiore agli 8 minuti, con le squadre dei big che sembrano voler lasciare andare la fuga al traguardo.

La nuova classifica generale

Corridore Tempo 1. Giulio CICCONE (Trek Segafredo) 23h14'55'' 2. Julian ALAPHILIPPE (Deceuninck-Quick Step) +6'' 3. Dylan TEUNS (Bahrain Merida) +32'' 4. George BENNETT (Jumbo Visma) +47'' 5. Geraint THOMAS (Team INEOS) +49'' 6. Egan BERNAL (Team INEOS) +53'' 7. Thibaut PINOT (Groupama-FDJ) +58'' 8. Steven KRUIJSWIJK (Jumbo-Visma) +1'04'' 9. Michael WOODS (Education First) +1'13'' 10. Rigoberto URÁN (Education First) +1'15''