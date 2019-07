tra poco il report completo...

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Julian ALAPHILIPPE ( Deceuninck-Quick Step) 61h00'22'' 2. Geraint THOMAS (Team Ineos) +1'35'' 3. Steven KRUIJSWIJK (Jumbo Visma) +1'47'' 4. Thibaut PINOT (Groupama-FDJ) +1'50'' 5. Egan BERNAL (Team Ineos) +2'02'' 6. Emanuel BUCHMANN (Bora Hansgrohe) +2'14'' 7. Mikel LANDA (Movistar) +4'54'' 8. Alejandro VALVERDE (Movistar) +5'00'' 9. Jakob FUGLSANG (Astana) +5'27'' 10. Rigoberto URÁN (Education First) +5'33'' 11. Richie PORTE (Trek Segafredo) +6'30'' 12. Warren BARGUIL (Arkéa Samsic) +7'22'' 13. Nairo QUINTANA (Movistar) +8'28'' 17. Fabio ARU (UAE Emirates Team) +14'15''

Vincenzo Nibali ancora in fuga, c’è anche Giulio Ciccone

Tanti tentativi di fuga, ma il gruppo non lascia andare gli attaccanti. Solo dopo la prima ora di corsa si forma una fuga con 28 corridori all’attacco e c’è ancora Vincenzo Nibali, oltre agli ‘sconfitti’ del Tourmalet: Bardet, Quintana, Daniel Martin, oltre a Simon Yates, Ciccone, Kreuziger e Zakarin. La Quick Step prova a controllare la situazione, ma si sente la stanchezza dei giorni precedenti. Sul primo GPM Nibali si piazza secondo alle spalle di Woods (3 punti per lui), poi il corridore siciliano si stacca sul Port de Lers sull’accelerata di Simon Yates che mette in crisi anche Quintana. Il colombiano riesce comunque a rientrare grazie all’aiuto di Soler e punta a rientrare in classifica generale.

Landa parte, ma vince Simon Yates

Sul Mur de Péguère si fa la differenza e perdono subito contatto Mollema, Adam Yates e lo stesso Nibali. Riesce a tenere le ruote dei migliori Fabio Aru, mentre Landa e Fuglsang provano ad andarsene da soli. Il danese però rimbalza, mentre il basco prova ritrova sulla sua strada i compagni di squadra Soler e Amador. Davanti ancora Geschke e Simon Yates, poco più indietro Quintana, Lutsenko, Bardet e Reichenbach. Simon Yates parte da solo ai -8,7 km dall’arrivo, dietro prova il forcing Landa che spedito vuole rimontare per conquistare la vittoria di tappa. Il britannico però non si fa rimontare e conquista il suo secondo successo a questo Tour de France, bissando la vittoria di Bagnères-de-Bigorre.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Simon YATES (Mitchelton Scott) 4h47'04'' 2. Thibaut PINOT (Groupama-FDJ) +33'' 3. Mikel LANDA (Movistar) +33'' 4. Emanuel BUCHMANN (Bora Hansgrohe) +51'' 5. Egan BERNAL (Team Ineos) +51'' 6. Lennard KÄMNA (Sunweb) +1'03'' 7. Geraint THOMAS (Team Ineos) +1'22'' 8. Steven KRUIJSWIJK (Jumbo Visma) +1'22'' 9. Alejandro VALVERDE (Movistar) +1'22'' 10. Richie PORTE (Trek Segafredo) +1'30'' 11. Julian ALAPHILIPPE ( Deceuninck-Quick Step) +1'49''