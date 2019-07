Cinque volate (due a ranghi ridotti), una cronosquadre, un arrivo in salita, due fughe in porto e una stoccata da fuoriclasse. Ma anche cadute, ventagli, distacchi e ritiri. Tutto d’un fiato. Dopo 10 giorni a testa bassa, il Tour de France 2019 si prende una pausa tra i mattoni rossi di Albi e ci porta alle prime, inevitabili riflessioni su quanto abbiamo visto. Nulla di definitivo, sia chiaro, ma una valutazione su chi è stato protagonista, in positivo o in negativo, in questi primi 1804 chilometri verso gli Champs Élysées. Prima di proseguire le danze verso il giudizio dei Pirenei.

Promossi

Julian Alaphilippe - Padrone di casa e della corsa in questa prima metà di Tour. Le petit diable è il volto del ciclismo mondiale da parecchio tempo, ma che potesse dominare la Grande Boucle con un parterre del genere non era affatto scontato. La vittoria di Epernay è un gioiello degno della esclusiva casta dei fuoriclasse a cui appartiene. Idem la stoccata in collaborazione con Pinot in quel di Saint-Etienne. Julian arriva al giro di boa del Tour vestito di giallo, primo francese da Tony Gallopin 2014. Quanto resisterà? La Planche des Belles Filles ci ha detto questo: se non lo stacchi tu, lo fa lui. Opinione: non arriverà a Parigi in questa veste, ma sottovalutarlo sarebbe un peccato mortale.

Giulio Ciccone – Che bella sorpresa! Il corridore della Trek-Segafredo arrivava al Tour con la maglia di miglior scalatore del Giro nel cassetto di casa e pronto a fare da supporto a capitan Richie Porte. Vederlo in avanscoperta nelle tappe più movimentate non era un’ipotesi peregrina, ma quel che gli ha riservato il destino (e la bravura, of course) probabilmente non faceva parte delle sue più recondite fantasie. Ecco dunque, che la delusione per il 2° posto a la Planche si è trasformata in estasi gialla. Giulio è diventato il 28esimo italiano di sempre a vestire la casacca del primato nella corsa più prestigiosa del mondo. E pazienza se se l’è fatta sfilare da quel satanasso di cui parliamo qui sopra e se è rimasto staccato nella trappola di Albi: Ciccone ha già scritto una piccola pagina di storia.

I signori della velocità: Jumbo Visma – Wow! Prendere nota: in una volata, che sia di gruppo o ristretta, tenere sempre d’occhio gli uomini vestiti di giallonero. Su cinque arrivi allo sprint, la squadra olandese ne ha portati a casa tre. Ma quel che impressiona è che ci è riuscita con tre corridori diversi. Dal sorprendente Mike Teunissen all’esordio di Bruxelles al missile del futuro, Wout Van Aert, nell’ultima tappa. In mezzo il sigillo di Dylan Groenewegen, l’uomo designato per i traguardi veloci ma che a quanto pare ha due luogotenenti che vanno forte almeno quanto lui. Ah, avrebbero anche vinto la cronosquadre...

Bocciati

Romain Bardet - Ahi. L’enfant du pays a cui si aggrappano le speranze francesi non ha certo convinto in questa prima decade. Anzi. Nell’unico arrivo in quota ha pagato dazio da tutti i rivali, cedendo sulle tremende rampe finali della Planche. In generale non ha mai dato la sensazione di essere brillante quando la strada ha virato verso su. Lo si è visto all’opera una sola volta, nella tappa con traguardo a Brioude. Più che altro un’azione d’orgoglio, visto che erano le strade di casa sua. Riparte a 3 minuti e 20 secondi da Alaphilippe e a più di due dalla coppia Ineos: servirà qualcosa di speciale.

Michael Matthews - Provocazione, è vero. L’australiano del Team Sunweb è entrato per sette volte in top 10 ma in realtà non ha mai accarezzato davvero il sogno della vittoria, pur facendo lavorare molto la squadra nei finali di tappa. Di fatto è salito sul podio di giornata una sola volta: la volata dei battuti nel giorno dell’assolo di Alaphilippe a Epernay. Viviani, Sagan, i velocisti della Jumbo e anche Ewan hanno dimostrato di avere qualcosa in più negli arrivi veloci. La continuità gli vale il 2° posto nella classifica della maglia verde, pur a distanza siderale da Peter Sagan. Siamo sicuri che non gli basterà.

Rohan Dennis – Chi l’ha visto in questa prima parte di Tour de France? Vero, nessuno si aspetta di trovarlo in giallo a Parigi e probabilmente neanche in top 5. Ma il 2° posto dietro a Bernal al Giro di Svizzera sembrava poter essere il giusto viatico per una Grande Boucle ad alto livello. Niente. Fin qui è stato più facile vedere l’australiano in compagnia dei velocisti che insieme ai big della generale, tanto che il buon Rohan veleggia al 95° posto in classifica a più di un’ora da Alaphilippe. Almeno ha la cronometro di Pau dalla sua per dare un segnale…

Rimandati

Vincenzo Nibali – Precisazione: lo Squalo sarebbe un bocciato senza appello se la sua condotta di gara non fosse in linea con le dichiarazioni della vigilia. "Al Tour non farò classifica, punterò alla maglia a pois e alla vittoria di tappa”. Certo, per indole e status è probabile che il corridore della Bahrain Merida abbia prima saggiato le sue condizioni rispetto ai big prima di scegliere di virare del tutto sugli obiettivi annunciati. Negli ultimi giorni il siciliano è uscito di classifica, apparecchiando la sua tavola per una seconda parte di Tour in cui può essere protagonista. Pirenei e Alpi, con la voglia e la classe per lasciare il segno: ti aspettiamo, Vincenzo.

" Il n’y a rien à dire, c’est una journéè de merde "

Thibaut Pinot – Non servono traduzioni esplicative per raccontare il pensiero del francese al termine della tappa di Albi. Il vento d’Occitania ha tradito la FDJ e il suo capitano, caduto in un tranello atteso ma non per questo evitato a dovere. E dire che Thibaut era stato uno degli eroi positivi di queste prime 10 tappe. Uno dei migliori alla Planche des Belles Filles, cattivo e opportunista nel seguire la ruota di Alaphilippe nella corsa forsennata verso Saint-Etienne. Si era issato al terzo posto della generale, primo dei big. È sprofondato fuori dalla top 10. Sui Pirenei troverà il terreno giusto per la sua voglia di rivalsa.

Alberto Bettiol – Ci aspettavamo qualche squillo da parte del Re delle Fiandre, perché questa prima parte di Tour presentava un paio di tappe con finale adatto a lui. Non è andata così. Qualche posizione di rincalzo in volata, vedi Bruxelles e Colmar, un po’ di sfortuna, con la foratura a Epernay che gli ha impedito di giocarsi le sue carte nel finale. Occasioni per una giornata di gloria potrebbero ancora esserci, anche se con le grandi montagne in arrivo, Bettiol sarà chiamato a scortare capitan Uran.