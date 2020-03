Gli Europei di calcio sono stati rinviati al 2021, i Giochi Olimpici di Tokyo sono fortemente a rischio. E il Tour de France? Dopo aver ufficializzato il rinvio del Giro d'Italia (che si correrebbe ad ottobre, ma non è ancora ufficiale), non ci sarebbe spazio per ricollocare il Tour - in caso di rinvio - considerando che la Vuelta si correrà tra il 14 agosto e il 6 settembre. L'alternativa sarebbe quella di sovrapporlo ad un altro evento, mettendolo così in concorrenza con Giro o Vuelta, o addirittura cancellarlo. Ipotesi che nessuno vuole considerare, visto che il Tour non si è disputato solo nei periodi della guerra.

Tour de France 2020: ipotesi senza tifosi come alla Parigi-Nizza

Gli organizzatori, però, hanno le idee chiare e vogliono mantenere le attuali date previste: da sabato 27 giugno a domenica 19 luglio. Ma come farlo? L'ASO sta vagliando ogni ipotesi possibile, ma nel caso in cui la pandemia da Covid-19 dovesse continuare, si correrebbe come fatto alla Parigi-Nizza. Niente cerimonia di apertura e chiusura della singola tappa, niente cerimonia di premiazione e vietata la presenza del pubblico proprio per evitare ogni tipo di contagio.

Video - Numero di Nairo Quintana; il colombiano vince l'ultima tappa in solitaria, a Schachmann la generale 01:04

" Quando si correrà il Tour? Siamo in contatto con l'ASO. È di fondamentale importanza che questi eventi possano svolgersi regolarmente. [Roxana Maracineanu, Ministro dello Sport in Francia] "

Non ci sono comunicazioni ufficiali in merito, ma il giornale francese Le Parisien informa che l'ASO (l'ente organizzatore del Tour) è già in contatto con le squadre per capire come organizzarsi per tempo per la fine di giugno. Sarà anche possibile vedere un Tour senza pubblicità, eliminando tutte le roulotte pubblicitarie che da sempre inondano le strade del Tour (e che portano tanti soldi ad organizzazione e squadre).

Per Bernard Hinault, uno dei più vincenti di sempre del Tour (5 maglie gialle conquistate in carriera), non c'è però l'obbligo di correre a tutti i costi. Non solo per una questione legata all'emergenza del virus, che si spera possa essere risolta da qui a fine a giugno, ma anche per un discorso di preparazione degli atleti considerando la scarsa condizione a causa di tutte le gare annullate nel corso della Primavera.