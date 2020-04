Egan Bernal mette all’asta maglie e bici del Tour de France 2019: proventi destinati ai bambini

Anche il campione uscente del Tour de France, il colombiano Egan Bernal, si aggiunge alla lista dei corridori che stanno dando il loro contributo nella lotta al coronavirus. Il giovanissimo campione del team Ineos, infatti, ha messo all’asta la bicicletta usata per vincere la Grande Boucle e le maglie da lui conquistate nel grande giro transalpino (la gialla e la bianca). Il ricavato verrà donato alla fondazione Exito, un’organizzazione benefica che si occupa principalmente dei bambini.

Queste le parole di Egan a riguardo dell’iniziativa: “Il mondo, attualmente, sta vivendo una situazione veramente difficile. Con Exito vogliamo fare una grande asta e speriamo che in molti partecipino. Con i soldi che riusciremo a raccogliere forniremo scorte di cibo ai bambini bisognosi. Nel mio piccolo, voglio fare qualcosa in questo momento drammatico. Questa è la mia sfida, spero di andare in contro a un successo“.

