Mancano poco meno di tre mesi al 27 giugno, giorno in cui sarebbe previsto l’inizio ufficiale del Tour de France 2020 da Nizza, in Costa Azzurra. L’emergenza Coronavirus scoppiata ormai in tutto il Mondo potrebbe mettere però in forte dubbio il regolare svolgimento della Grand Boucle di quest’anno, sulla scia degli innumerevoli rinvii e annullamenti di eventi sportivi in programma in queste settimane.

Su questo tema ha espresso la sua opinione il colombiano Egan Bernal, campione in carica del Tour e grande favorito anche per l’edizione 2020.

" Penso che sia meglio che l’inizio del Tour venga posticipato – ha annunciato il 23enne del Team Ineos nel corso di una diretta su Instagram organizzata dalla Federazione colombiana – Questo stop sta condizionando tutti, e se anche il Tour de France si disputasse a luglio, non tutti avrebbero la possibilità di potersi preparare al meglio. Sarebbe meglio se fosse spostato. Attualmente io non mi sto allenando, appena rientrato in Colombia ho fatto diverse sezioni sui rulli ma con i tecnici ora abbiamo stabilito che era meglio il riposo. Per il bene del ciclismo, per gli sponsor che investono e per tutti quelli che sono stati colpiti dal lockdown, io spero che i grandi giri si riescano a disputare nel 2020. Se così non fosse saremmo davanti a qualche cosa di davvero molto serio. Dobbiamo capire come evolverà la pandemia, io penso che a un certo punto dovrà finire. "

