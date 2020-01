Froome non ancora pronto e torna a casa dopo due giorni: è già addio al Tour de France?

Anno nuovo e vita nuova. Almeno questi erano i propositi di inizio anno per Chris Froome, che ha però dovuto abbandonare anzitempo il ritiro del Team Ineos a Maiorca. Il corridore britannico, di comune accordo con lo staff medico, ha deciso di lasciare dopo due giorni, non essendo ancora pronto per sostenere i ritmi di strada con la squadra. Normale non esagerare, ma in queste ultime ore sono tanti i dubbi venuti all’intero staff della squadra britannica, pronta cambiare in extremis i piani (e le gerarchie in vista dei Grandi Giri). A parlarne è la rivista Bicisport che nel suo reportarge ha scritto: “Dopo due giorni di allenamento in Spagna, il campione britannico che ambisce alla quinta maglia gialla torna a casa. Non sta bene e chissà se si riprenderà”.

È un addio al Froome che conosciamo, anche se era immaginabile dopo il brutto infortunio rimediato prima del Giro del Delfinato 2019, quando il britannico era andato a visionare il percorso della cronometro di Roanne. Il britannico sperava di tornare forte, per provare a vincere la sua 5a maglia gialla in carriera al Tour de France (dopo i successi nel 2013, 2015, 2016 e 2017).

Il Team Ineos cambia i piani: Carapaz per il Giro, Bernal per il Tour

Le condizioni di Froome non promettono nulla di buono o almeno non fanno del britannico un potenziale favorito per la vittoria del Tour de France. Ecco che i piani del Team Ineos sono cambiati: a Richard Carapaz l’obiettivo di portare a casa il Giro d’Italia (cosa che l’ecuadoriano ha già fatto nel 2019), mentre Egan Bernal sarebbe ‘costretto’ a fare il Tour de France e provare a rinvincerlo come fatto nella passata stagione. Costretto, perché il colombiano avrebbe voluto fare (e vincere) il Giro d’Italia, considerando la sua mancata partecipazione per infortunio nella passata annata. Anche Geraint Thomas sarebbe al via del Tour de France, con Froome che ‘spera’, a questo punto, di fare la Vuelta se sarà in condizione.