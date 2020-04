Nella serata del 13 aprile, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha tenuto un discorso alla nazione, aggiornando sulle nuove misure atte a scongiurare l’aggravarsi dell’epidemia di Coronavirus. Le misure restrittive saranno prolungate fino all’11 maggio, e i grandi assembramenti pubblici vietati fino a metà luglio.

Un colpo letale per l’economia di molti sport, tra cui anche il Tour de France. La Grande Boucle era una delle competizioni rimaste in bilico tra le incertezze causate dal Coronavirus. Stando a queste nuove misure, l’evento (che si sarebbe dovuto estendere dal 27 giugno al 19 luglio) verrà, con tutta probabilità, posticipato. Impossibile garantire un’organizzazione che garantisca il rispetto delle misure di distanziamento sociale. La società organizzatrice Aso annuncerà il nuovo piano per la Grande Boucle entro fine mese dopo una consultazione con gli organi di governo del ciclismo.