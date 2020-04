La frustrazione di Tom Dumoulin: "Adesso sono finalmente in forma, ma non posso correre"

Dopo l'infortunio dello scorso anno al Giro d'Italia ci riprovò al Giro del Delfinato, in vista del Tour, ma ebbe una brutta ricaduta. Da allora Tom Dumoulin ha osservato un lunghissimo periodo di recupero per tornare in condizione. Ora questo periodo si è concluso, con Dumoulin che è tornato ad essere Dumoulin. Peccato che l'olandese, vincitore del Giro d'Italia 2017, non può essere su strada visto la sospensione di tutti gli appuntamenti UCI almeno fino a giugno.

" Sono di nuovo in forma, ma al momento non posso farci molto. È incredibilmente frustrante e non vedo l’ora che arrivi il momento di indossare il numero sulla maglia. Tuttavia, quel momento sembra allontanarsi ogni giorno di più. [Tom Dumoulin a cyclingnews] "

Si potrà tornare a correre in vista del Tour de France?

" Nessuno è sicuro al 100% di cosa farà il virus con l’arrivo dell’estate. Capisco che gli organizzatori del Tour stiano tenendo la porta socchiusa, ma in realtà non cambia molto per me, continuerò ad allenarmi per arrivare in forma "

L'olandese, a questo punto, può risultare uno dei possibili favoriti per il Tour 2020. Anche se saranno da stabilire le gerarchie in casa Jumbo-Visma visto la presenza in corsa di Primoz Roglic (vincitore della Vuelta e 3° al Giro d'Italia) e di Steven Kruijswijk (3° proprio all'ultimo Tour).