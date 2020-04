Il primo è stato il Giro di Svizzera a comunicare che il suo Tour si sarebbe fatto in modo virtuale, poi a ruota il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix e poi il Giro d'Italia si sono accodati. Tramite delle speciali piattaforme, è possibile correre percorsi veri, stando 'comodamente' a casa sui rulli. Non tutti i corridori, però, sono favorevoli agli e-Games per allenarsi. Uno di questi è Peter Sagan, che lavora sui rulli da casa per mantenere un discreto stato di forma, ma non vedo l'ora che si parli solo di cilismo su strada e non di gioco virtuale...

Mi metterò in gioco in uno dei Tour virtuali?

" No. Io sono un corridore vero, non un corridore virtuale. O devo fare i rulli come se fossi su una moto? [Sagan su Instagram] "

Cosa sto facendo in questo periodo di quarantena?

" Sto bene. Sono in quarantena nel mio appartamento di Montecarlo. Sono costretto ad allenarmi sui rulli e perdo così le sensazioni che si provano correndo su strada. Mi mancano molto le corse su strada. Però sono in salute, altre persone nel mondo, purtroppo, sono in condizioni molto peggiori "

Sarà difficile riorganizzare la stagione dopo vari rinvii e cancellazioni

" So che gli organizzatori delle corse stanno provando a fare il meglio di sé. Lo fanno sicuramente meglio di me. Posso solo aspettare fin quando ci si possa muovere in sicurezza. Non vedo l'ora che si possa correre il Tour de France... Su strada "