Tour a un passo dal rinvio: la corsa verrà disputata dal 29 agosto al 20 settembre?

Anche l'ultimo grande baluardo dello sport mondiale sta per cedere all'emergenza coronavirus. Non è ancora ufficiale, ma secondo quanto rivelato dal quotidiano francese Le Dauphine Libere, il Tour de France va verso il rinvio a fine estate. E ci sono già le nuove date: dal 29 agosto al 20 settembre, con partenza sempre da Nizza e il classico arrivo sugli Champs-Elysées.

Egan Bernal, l'ultimo vincitoreGetty Images

Una decisione inevitabile vista la pandemia dilagante anche in terra francese e certificata dalle parole del presidente Macron, che nell'ultimo discorso alla nazione ha dichiarato che non si terranno grandi eventi nel Paese almeno fino alla metà di luglio. Impossibile dunque rispettare la partenza originaria della Grande Boucle, fissata per il 27 giugno. Dopo Euro 2021, il Roland Garros e le Olimpiadi di Tokyo si profila un altro rinvio eccellente. La nuova sistemazione nel calendario sarebbe pensata per permettere ai partecipanti una preparazione adeguata, ma andrebbe a "sfiorare" la settimana dedicata ai campionati mondiali, previsti tra il 20 e il 27 settembre. Ancora prematuro sapere se anche la kermesse iridata possa slittare per fare spazio al Tour.