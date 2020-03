Tour de France, il 15 maggio la scadenza decisiva per l'edizione 2020

Si muovono anche gli organizzatori del Toru de France, sempre più alle strette, come tutto il resto del mondo, causa epidemia globale COVID-19.

Da Parigi arriva oggi l’indiscrezione secondo cui l'ASO, ovvero la società organizzatrice del Tour de France, avrebbe individuato nel 15 maggio la 'deadline' per prendere una decisione definitiva sulla 107esima edizione della Grande Boucle, al momento ancora in programma dal 27 giugno al 19 luglio su un percorso lungo 3470 chilometri.

Con la pandemia di Covid-19 ancora in corso e la maggior parte delle manifestazione sportive, inclusi i Giochi Olimpici, rinviate o cancellate, il Tour è uno tra gli ultimi eventi estivi importanti ad avere ancora un destino incerto; il principale insieme al torneo tennistico di Wimbledon, che si svolge a Londra di fatto più meno in contemporanea.

Egan Bernal - vincitore dell'ultima edizione del Tour de FranceGetty Images

La notizia arriva mentre i sindaci di varie città ospitanti si dicono preoccupati della possibilità di una corsa gialla a 'porte chiuse', senza tifosi, così come ipotizzato in settimana dal ministro dello sport francese Roxana Maracineanu.

Un rinvio del Tour a questo punto però non è da escludere, anche perché lo stesso presidente dell'UCI, Brian Cookson, ha suggerito di ridurre i Grandi Giri da tre a due settimane e di riprogrammarli in una finestra che va da fine luglio sino al termine della stagione. Staremo a vedere. Intanto, per salvarsi, al Tour, resta ancora circa un mesetto e mezzo di tempo.