Tour de France ufficialmente posticipato: si parte il 29 agosto

La notizia era già nell'aria, ma ora è ufficiale: il Tour de France 2020 è stato posticipato. Previsto inizialmente dal 27 giugno al 19 luglio, si disputerà invece dal 29 agosto al 20 settembre.

La decisione è stata presa in accordo tra l'organizzazione e l'UCI, tutto ovviamente a causa della pandemia di Covid-19. Nel comunicato della Grande Bpucle si legge che sarà posticipato anche il Tour femminile, ma la data ancora non è stata decisa.

Come si apprende dal tweet dell'Unione Ciclistica Internazionale, però, non ci saranno variazioni ai Mondiali su Strada, già programmati ad Aigle-Martigny (Svizzera): la kermesse iridata prenderà il via proprio il 20 settembre, quindi di fatto la corsa a tappe francese si chiuderà a ridosso dei Mondiali e i corridori avranno pochissimi giorni di riposo prima di competere per il titolo.