Vincenzo Nibali: "Sarà un Tour de France con sorprese, quante incognite per il Giro!"

Il mondo dello sport in cerca di una stabilità nei suoi programmi vista la pandemia globale in corso. L’emergenza sanitaria è sempre in cima alla lista delle priorità e i calendari degli eventi sportivi sono stati mutati drasticamente per consentire agli atleti di avere un'idea in prospettiva di quando si potrà tornare a praticare l'attività. Vincenzo Nibali, intervenuto durante una diretta Facebook, spiega come si sta preparando in vista di una stagione così particolare:

" Qui in Svizzera è permesso andare in bici e mi alleno 2 o 3 ore al giorno, alternando con la mountain bike "

Sul Tour de France

" Sarà un Tour interessante anche da questo punto di vista. Poi dipende da come reagiscono i fisici, magari si entra in condizione dalla terza tappa e chi magari andava piano prima cambia passo, anche se in una corsa a tappe bisogna essere più regolari possibile "

Sul Giro a ottobre

" Cambierà moltissimo le nostre aspettative, magari in montagna potremmo trovare la neve, e ci sarà probabilmente tantissima pioggia. Ho parlato anche con Mauro Vegni (il direttore ciclismo di Rcs Sport, ndr), e ancora non sappiamo come sarà gestito. Non sappiamo neanche la partenza, se sarà dall’Ungheria o in Sicilia "