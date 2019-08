Morte di Bjorg Lambrecht: fatale un'emorragia interna per la lacerazione del fegato

Non è stato un malore in corsa e nemmeno un trauma cranico a provocare la morte di Bjorg Lambrecht, il 22enne corridore belga della Lotto-Soudal tragicamente scomparso per un incidente sofferto lunedì 5 agosto nel corso della 3a tappa del Giro di Polonia. L'autopsia effettuata sul corpo del ragazzo ha evidenziato come sia stata fatale una grossa emorragia intera derivante da un fortissimo trauma al fegato, come spiegato dal dottor Maarten Meirhaeghe, medico della squadra.

" Lambrecht è morto a causa di una lacerazione del fegato che ha provocato una grossa emorragia interna e, di conseguenza, la morte per arresto cardiaco. È stata la caduta più sfortunata possibile. Con un'emorragia così estesa, serve un miracolo per salvarsi, ma purtroppo non è arrivato. Il luogo e il momento della caduta non sono stati determinanti in negativo. Anche se un trauma del genere fosse successo all'interno di un ospedale, difficilmente si sarebbe salvato. "

I corridori della Lotto-Soudal abbracciati durante il minuto di silenzio in ricordo di Bjorg Lambrecht, nella quarta tappa del Giro di Polonia.Getty Images

Il ricordo di Lambrecht nella quarta tappa del Polonia

La tragedia di Lambrecht ha portato il gruppo a neutralizzare la tappa successiva del Giro di Polonia: la Lotto-Soudal ha pedalato unita in testa al gruppo e ha tagliato per prima il traguardo, in segno di ricordo e rispetto per il giovane corridore. Lambrecht, alla sua seconda stagione da professionista, aveva vinto la Liegi-Bastogne-Liegi U23 nel 2017 e si era messo al collo l'argento agli Europei U23 l'anno scorso: quest'anno, aveva ottenuto buoni piazzamenti nelle classiche di primavera e aveva chiuso il Giro del Delfinato con la maglia bianca di miglior giovane.