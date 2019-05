Il tempo infausto che si sta abbattendo sul Giro di Romandia 2019 non è stato di certo un toccasana per Elia Viviani che già non in perfette condizioni di salute ha deciso di non partire per la quarta tappa. Il nostro portacolori si era presentato in Svizzera per affinare la sua condizione in vista del Giro d’Italia ma poi il 30enne veronese ha deciso di dire basta per via di uno stato influenzale. Il corridore della Deceuninck-Quick Step, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha precisato:

" Ho provato ad andare avanti qualche giorno perché era importante fare un bel blocco di lavoro. Sono sotto antibiotico, ho il naso chiuso ma la tosse sta passando. Quindi, visto il tempo, era meglio non esagerare. Ora un paio di giorno tranquilli e spero che sia tutto risolto per sabato. L’influenza l’ho presa in questi giorni: freddo, una sudata nelle prime tappe, un colpo d’aria, difese immunitarie basse per le settimane di allenamento. Comunque, dovremmo essere in tempo per il Giro "

Una decisione dunque di prevenzione quella di Viviani proprio per non mettere a repentaglio la sua partecipazione alla Corsa Rosa (11 maggio-2 giugno), essendo questo uno degli obiettivi stagionali. Non resta che attendere il corso degli eventi.

giandomenico.tiseo@oasport.it