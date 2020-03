Con il Giro di Svizzera si va nel futuro: scatti e controscatti col simulatore, partenza ad aprile

Causa l'emergenza coronavirus non si correrà almeno fino a giugno. È stato infatti rinviato anche il Giro d'Italia e per riprendere le corse, a livello professionistico, bisognerà attendere che i corridori possano tornare ad allenarsi dopo il periodo di inattività forzata. Insomma, per ora non ci sono ulteriori notizie, tanto che anche il Tour de France è a rischio cancellazione.

Il Giro di Svizzera partirà: i corridori saranno 'in strada' come in un videogame

C'è però uno spiraglio di luce che arriva dal mondo virtuale. Si correrà, infatti, il Giro di Svizzera. Non quello originale (quello ci sarebbe dovuto essere dal 6 al 14 giugno), ma si correrà per le strade elvetiche attraverso il progetto The Digital Swiss 5. Cinque gare 'virtuali' che si correranno sui veri percorsi delle tappe del Giro di Svizzera 2020.

Come funziona?

Tutto merito, appunto, degli organizzatori del Giro di Svizzera che stanno collaborando con Velon e con la piattaforma ROUVY Indoor Cycling Reality, in un progetto che era stato messo in piedi già da tempo, ma che adesso ha avuto un'accelerata importante per la sua realizzazione. Come funziona? Sono state invitate a partecipare tutte le squadre che avrebbero dovuto correre il Giro di Svizzera a giugno. Ogni squadra potrà partecipare con tre corridori, a cui verrà data una bici speciale collegata alla piattaforma Rouvy. I corridori, mediante degli occhiali 3d, vedranno le vere strade del Giro di Svizzera e il sistema imposterà le reali pendenze delle salite sui pedali di ogni singolo ciclista, per rendere il tutto più reale.

" Ho grandi ricordi del Giro di Svizzera: una vittoria nel 2013 e in classifica generale ho fatto un 2° posto, un 3° e un 5°. Adoro andare in montagna e sulle strade della Svizzera. Non vedevo l'ora di correre di nuovo, ma ovviamente al momento non è sicuro per tutti noi ciclisti. Per rimanere in forma e mantenere la competitività, sto correndo molte ore sul nostro Saris Smart Trainer, ma non ho mai partecipato a una gara virtuale. Sembra un ottimo modo per rimanere in forma e testare le mie condizioni contro altri ciclisti professionisti. [Bauke Mollema, il vincitore dell'ultimo Giro di Lombardia] "

Giro di Svizzera - from official websiteFrom Official Website

Tutti i dati saranno in tempo reale, anche per gli spettatori da casa

Ogni squadra avrà ovviamente tutti i dati in tempo reale: velocità, potenza, cadenza grazie al lavoro statistico di Velon per capire l'andamento dei propri corridori e imporre le strategie adeguate. Non solo, ogni corridore avrà una webcam su di sé: le corse andranno infatti in diretta sul canale svizzero SRF e, oltre alla corsa stile videogame, il pubblico a casa potrà vedere la reazione dei protagonisti sulla bici, dagli sforzi fisici, l'andamento sui pedali al sudore che cola sulla fronte. Il futuro è arrivato. Appuntamento dal 22 al 26 aprile.