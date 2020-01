Tanta paura ma poteva andare decisamente peggio. È questo lo stato animo di Elia Viviani a poche ore dalla spaventosa caduta nel finale della seconda tappa del Tour Down Under. Il velocista azzurro della Cofidis a 3 km dal traguardo è stato coinvolto in una carambola con Simon Yates e Richie Porte finendo rovinosamente sull’asfalto.

Elia ha rimediato escoriazioni sul lato sinistro del corpo e una brutta botta al ginocchio. Sottoposto prontamente ad accertamenti, gli esami e le radiografie hanno escluso fratture o traumi gravi. Non è però scontato che il veronese domani sia al via della terza tappa, il team ed Elia valuteranno solo nelle prossime ore se continuare o correre oppure ritirarsi.

Peggio è andata al belga Dan Hermans che, nella medesima caduta, ha riportato una frattura complessa della spalla, la frattura della clavicola e la frattura di alcune costole. Il corridore della Israel Start-Up Nation nelel prossime ore tornerà in Belgio dove verrà operato e dovrà assentarsi dalle gare per almeno due mesi.