Tour of Guangxi 2018: ultimo appuntamento per il World Tour e ci sono Moscon e Aru

Ultimo appuntamento per quanto riguarda il World Tour di ciclismo al maschile per questo 2018: ci si sposta in Cina, per la seconda edizione del Tour of Guangxi. Il calendario internazionale è sempre più aperto alle nuove proposte e non possono che essere interessanti quelle che arrivano dall’Asia. Anche quest’anno saranno sei le frazioni da disputare, non mancheranno al via alcuni nomi interessanti anche per quanto riguarda il Bel Paese.

Percorso

Sei tappe:

16/10 Prima Tappa: Beihai – Beihai (107,4 km)

17/10 Seconda Tappa: Beihai – Qinzhou (145,2 km)

18/10 Terza Tappa: Nanning – Nanning (125,4 km)

19/10 Quarta Tappa: Nanning – Nongla (152,2 km)

20/10 Quinta Tappa: Liuzhou – Guilin (212,2 km)

21/10 Sesta Tappa: Guilin – Guilin (169 km)

La prima, dal chilometraggio davvero limitato, fa paura per uno strappo piuttosto duro posto a circa 10 chilometri dal traguardo. Tante ovviamente le opportunità per i velocisti, ma la classifica generale se l’aggiudicherà sicuramente un uomo da salita: infatti nella quarta tappa con arrivo a Nongla non si potrà scherzare, con un arrivo in vetta e pendenze che vanno anche al 10%.

Favoriti

Difficile capire chi, in questo finale di stagione, avrà conservato una condizione almeno all’80%. Non mancano comunque i nomi interessanti. A partire da Rigoberto Uran (EF Drapac) che è mancato però al Giro di Lombardia dove lo si aspettava almeno sul podio. Coppia importante per l’Astana che schiera Luis Leon Sanchez ed Alexey Lutsenko. Per la BMC c’è Richie Porte, non apparso comunque in grande condizione dopo la caduta al Tour. In casa Italia da seguire Fabio Aru (UAE Emirates) che cerca un successo che sarebbe solo di consolazione in una stagione da dimenticare. Attenzione a due uomini che hanno brillato anche in maglia azzurra: Gianni Moscon (Team Sky) e Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo). Per le volate spazio ad Arnaud Démare (FDJ), a sfidarlo il campione d’Europa Matteo Trentin.

