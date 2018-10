Vittoria in solitaria di Gianni Moscon in Cina: tappa e maglia al Tour of Guangxi

Uno scatto all'ultimo chilometro e per Gianni Moscon è fatta: il trentino vince in completa solitudine la quarta frazione del Tour of Guangxi, corsa cinese di fine stagione. Alle spalle di Moscon arrivano uno dopo l'altro Felix Großchartner, poi Sergei Chernetskiy e Carlos Verona. Tra i dieci anche Rigoberto Uran (EF-Drapac), quinto, e Davide Villella (Astana), nono, con un ritardo di 11 e 18 secondi. Stesso ritardo di Villella per Fabio Aru, 15° all'arrivo.

Con questo successo il 24enne del Team Sky si issa in cima alla classifica generale con 9" di vantaggio sempre su Großchartner. Per Moscon è il quarto successo stagionale dopo Coppa Agostoni, Giro di Toscana e campionato italiano a cronometro.