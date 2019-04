Vincenzo Nibali sembra essere sempre più indirizzato verso la Trek-Segafredo. A riportarlo è l’autorevole Cycling Weekly secondo il quale lo Squalo sarebbe ormai pronto per il cambio di casacca e per trasferirsi alla corte della squadra statunitense a partire dal 1° gennaio 2020. Il siciliano sta disputando un eccellente Tour of the Alps, la gamba sta rispondendo bene e si è messo in mostra con diversi scatti nelle prime quattro tappe (domani potrebbe addirittura lottare per la vittoria nella classifica generale), si sta avvicinando a grandi passi verso il Giro d’Italia ma il discorso contratto è sul tavolo già da diversi mesi.

Il 34enne non dovrebbe infatti rinnovare con la Bahrain-Merida, ormai sembra sempre più difficile trovare l’accordo con il suo attuale team che sarebbe propenso a offrirgli un rinnovo annuale mentre con la Trek-Segafredo dovrebbe siglare un biennale. Le cifre sono quelle che si vociferavano già da diverso tempo: operazione da 3 milioni di euro a stagione per fare in modo che Vincenzo Nibali diventi il faro della formazione guidata dal team manager Luca Guercilena e sponsorizzata dalla nota azienda di caffè di Massimo Zanetti.

Il vincitore del Tour de France 2014 porterebbe con sé anche il fratello Antonio, il medico Emilio Magni e il tecnico Paolo Slongo. Le parti in causa non hanno ancora ufficialmente parlato (e verosimilmente non lo faranno a breve), i contratti possono essere formalizzati solo a partire dal 1° agosto secondo il regolamento UCI ma ormai Vincenzo Nibali sembra essere a un passo dal cambio di squadra mentre la Bahrain-Merida dovrebbe consolarsi con l’acquisto dello spagnolo Mikel Landa proveniente dalla Movistar.